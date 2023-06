Garuda Muda Mendunia, Peserta 24 Negara, 20 Sudah Pasti Tampil, 4 Tiket Masih Diperebutkan 8 Negara

TRIBUNNEWS.COM- FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 yang akan digelar 10 November hingga 2 Desember mendatang.

Indonesia resmi sebagai tuan rumah dalam pernyataan yang diumumkan pada Jumat (23/6) malam.

Menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 berarti sebuah kesempatan bagi timnas Indonesia U17 untuk tampil di pentas dunia. Tim berjuluk Garuda Muda itu segera mendunia.

Baru ada 20 tim peserta Piala Dunia U17 yang akan digelar di Indonesia. Dari 20 negara itu, termasuk Indonesia U17 sebagai tuan rumah.

Empat negara yang menjadi peserta Piala Dunia U17 masih bersaing di Piala Asia U17 yang sedang berlangsung di Thailand.

Saat ini turnamen Piala Asia U17 memasuki babak Perempat final. Ada 8 tim yang bersaing di babak perempat final yaitu Thailand, Korea Selatan, Saudi Arabia, Uzbekistan, Iran, Yaman, Jepang, dan Australia.

Kedelapan tim itu bersaing memperebutkan empat tiket tersisa.

Thailand menghadapi Korea Selatan, Arab Saudi vs Uzbekistan, Iran vs Yaman, dan Jepang vs Australia.

Pemenang tiap laga tersebut akan lolos ke semifinal Piala Asia U17 sekaligus menjadi peserta Piala Dunia U17.

Daftar negara peserta Piala DUnia U17 terdiri dari Indonesia sebagai tuan rumah. Wakil dari Afrika; Burkina Faso, Mali, Maroko, Senegal.

Wakil dari zona CONCACAF: Kanada, Meksiko, Panama, Amerika Serikat. Empat negara dari Zona Conmebol: Argentina, Brasil, Ekuador, dan Venezuela.

Dua wakil dari Zona Oceania yaitu Kaledonia Baru dan Selandia Baru. Serta 5 negara dari Zona Eropa (UEFA) terdiri dari Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, dan Spanyol

Mendapat kesempatan sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 dirasakan sebagai berita gembira bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia.

Setelah sebelumnya, FIFA membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia dan memindahkan penyelenggaraannya ke Argentina. Kini turnamen itu telah selesai, di mana Uruguay keluar sebagai juaraya.