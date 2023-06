Sponsor Utama Liga 1 2023/2024 Tak Berubah, Apa Alasan BRI Mau Bertahan?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Utama Bank BRI, Sunarso membeberkan alasan pihaknya kembali mensponsori Liga 1 2023/2024.

Ini jadi tahun ketiga BRI mendukung kompetisi sepakbola ternama di Tanah Air.

“Pertama, pasti publik bertanya-tanya kenapa BRI sampai periode ketiga menjadi pemegang titel sponsor untuk liga sepakbola. Jawabannya BRI itu bank-nya rakyat dan nasabahnya mungkin paling banyak, tetapi nasabahnya memang rakyat level bawah yang kita sebut bisnisnya bisnis UMKM,” kata Sunarso dalam konferensi pers BRI Liga 1 2023/2024 di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Baca juga: BRI Life Perluas Basis Nasabah Lewat Bancassurance

“Terus kalau mau menjadi sponsor, olahraga apa yang cocok? Kalau mau coba olahraga yang alatnya mahal-mahal rasanya tidak cocok karena nasabah BRI tidak pegang alat-alat itu, mau olahraga yang privat juga tidak cocok. Akhirnya kita pikirkan olahraga apa yang bisa dimainkan di mana saja, jawabannya sepak bola,” cerita Sunarso.

“Karena sepakbola bisa dimainkan di stadion megah sampai di gang-gang di desa. Jadi maka kemudian keputusan kita memilih sepakbola,” sambungnya.

Sunarso juga menjelaskan hadirnya ia sebagai sebagai CEO bertugas untuk create value. Kalau perusahaan swasta mungkin cukup create ekonomi value, tapi BRI dimiliki oleh negara, maka ditugaskan untuk create economic dan social value. Ketika menjadi sponsor olahraga yang memiliki dua value tersebut.

Direkur Utama PT LIB, Ferry Paulus mengaku sangat bersyukur BRI kembali mau membantu mengembangkan sepakbola Indonesia dengan mensponsori Liga 1 2023/2024.

Wakil Ketua Umum PSSI I, Zainudin Amali saat memberikan kata sambutan dalam konferensi pers BRI Liga 1 2023/2024 di Kantor Pusat BRI, Sudirman, Jakarta, Senin (26/6/2023). (Tribunnews/Abdul Majid)

Sunarso berharap konsistensi BRI dalam mendukung Liga 1 bisa membuat kompetisi sepakbola ternama di Indonesia ini bisa citra setidaknya di Asia Tenggara.

“Tentunya sebagai operator liga Indonesia sangat bersyukur hari ini sudah bisa kita sama-sama saksikan ada lanjutan kerjasama setelah hampir satu bulan kita berjibaku dengan Pak Narso dan kawan-kawan. Syukur Alhamdulillah semuanya berhasil kita sandingkan, sama-sama kita bersalaman, dan teman-teman klub yang harus merasakan dampak langsung bahwa kita tahun ini mengikat secara signifikan,” terang Ferry Paulus.

“Mudah-mudahan dengan titel sponsor yang sudah diresmikan hari ini, kita bisa meningkatkan value liga 1, seperti cita-cita PSSI untuk membawa Liga 1 naik grade, tidak lagi ranking 6 (di Asia Tenggara),” pungkasnya.