Persija Jakarta vs PSM Makassar: Diundur Ke Hari Senin, Ini Alasannya

jkt vs mks

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertandingan antara Persija Jakarta kontra PSM Makassar, resmi diundur sehari.

Partai pembuka bagi kedua tim tersebut mundur menjadi Senin, (3/7/2023) dengan waktu dan lokasi yang sama.

Marko Simic kembali membela Persija (www.persija.id)

Duel itu sejatinya akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (2/7/2023), pukul 19.00 WIB.

Keputusan resmi itu berdasarkan surat PT Liga Indonesia Baru (LIB) tertanggal 30 Juni 2023.

Operator kompetisi merekomendasi pertandingan tersebut mundur setelah melakukan rapat koordinasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023.

“Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas (Surat LIB nomor: 307/LIB-COR/VI/2023 perihal Penyampaian jadwal kompetisi BRI Liga 1- 2023/24 tanggal 22 Juni 2023 dan rapat koordinasi), bersama ini PT Liga Indonesia baru (LIB) menyampaikan perubahan jadwal kompetisi BRI Liga 1-2023/24 NP. 5 antara Persija Jakarta vs PSM Makassar yang sedianya dilaksanakan pada Minggu, 2 Juli 2023, kick off 19.00 WIB, venue SUGBK, diubah menjadi Senin, 3 Juli 2023, kick off 19.00 WIB, venue SUGBK,” tulis surat LIB.

Para pemain PSM Makassar (Instagram @baliunitedfc)

“Diinformasikan kepada klub Persija Jakarta, untuk melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, klub atau tim tamu, dan pihak terkait agar pertandingan berjalan dengan baik dan lancar,” imbuhnya.

Merespons keputusan tersebut, manajemen Persija Jakarta mengaku tetap fokus menatap laga perdana kontra Juku Eja - julukan PSM.

“Semangat kami dalam menghadapi laga perdana tetap sama. Seluruh elemen tim dan manajemen klub, dan panitia pelaksana (panpel) pertandingan, tetap mempersiapkan laga vs PSM dengan maksimal untuk meraih hasil terbaik,” tutur Ambono Janurianto, Direktur Utama Persija.

Di sisi lain, bagi penonton yang telah memiliki tiket pertandingan, otomatis dapat digunakan pada jadwal pertandingan.

Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll (Tribunnews/Alfarizy)

Kendati demikian, bila pembeli tiket tidak bisa hadir pertandingan, maka penonton berhak melakukan refund atau pengembalian dana dengan menghubungi costumer servis.

Caranya, email ke support@netzme.id dengan format pengaduan: sertakan nama pemesan, alamat email, nomor telepon, dan lampirkan bukti pembayaran.

Sekadar informasi, banyak warganet yang berspekulasi mundurnya jadwal pertandingan ini karena Stadion GBK digunakan dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara.

Persija Jakarta (Dok. Persija Jakarta)

Puncak acara HUT Bhayangkara akan berlangsung Sabtu (1/7/2023). Jelas, pihak pengelola stadion membutuhkan waktu untuk melakukan perawatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).