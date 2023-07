Laga Lawan PSM Makassar di Pekan Pertama Liga 1 2023/2024 Diundur, Begini Tanggapan Pihak Persija

TRIBUNNEWS.COM - Pihak Persija buka suara soal kepastian ditundanya laga melawan PSM Makassar di pekan pertama Liga 1 2023/2024.

Diketahui, Persija sejatinya bakal menjamu PSM di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (2/7/2023) pada pukul 19.00 WIB.

Namun, pertandingan Persija vs PSM resmi diundur satu hari menjadi Senin (3/7/2023) pukul 19.00 WIB.

Skuad Persija bersiap menjalani latihan bersama sebagai persiapan Liga 1 2023/2024 musim depan. Pihak Persija buka suara soal kepastian ditundanya laga melawan PSM Makassar di pekan pertama Liga 1 2023/2024. (Dok: Persija Jakarta)

Keputusan tersebut berdasarkan surat resmi PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku pihak penyelenggara yang dikeluarkan kemarin, Jumat (30/6/2023).

Lebih lanjut, PT LIB juga telah mengirim surat kepada Persija terkait penundaan tersebut.

Direktur Utama Persija, Ambono Janurianto, mengaku menerima keputusan yang telah dikeluarkan PT LIB.

Dikutip dari situs resmi Persija, Amono menuturkan bahwa tim Macan Kemayoran tetap fokus menatap laga perdana melawan PSM, meski dihadapkan dengan dinamika perubahan jadwal.

“Semangat kami dalam menghadapi laga perdana tetap sama. Seluruh elemen tim dan manajemen klub, dan panitia pelaksana (panpel) pertandingan, tetap mempersiapkan laga vs PSM dengan maksimal untuk meraih hasil terbaik,” tutur Ambono.

Perubahan jadwal Persija vs PSM tertuang dalam surat yang dikelurkan PT LIB dengan nomor: 307/LIB-COR/VI/2023.

Dalam surat tersebut, keputusan penundaan laga Persija vs PSM berdasarkan dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan PT LIB.

"Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas (Surat LIB nomor: 307/LIB-COR/VI/2023 perihal Penyampaian jadwal kompetisi BRI Liga 1- 2023/24 tanggal 22 Juni 2023 dan rapat koordinasi), bersama ini PT Liga Indonesia baru (LIB) menyampaikan perubahan jadwal kompetisi BRI Liga 1-2023/24 NP. 5 antara Persija Jakarta vs PSM Makassar yang sedianya dilaksanakan pada Minggu, 2 Juli 2023, kick off 19.00 WIB, venue SUGBK, diubah menjadi Senin, 3 Juli 2023, kick off 19.00 WIB, venue SUGBK," tulis surat LIB, dikutip dari situs resmi Persija.

"Diinformasikan kepada klub Persija Jakarta, untuk melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, klub atau tim tamu, dan pihak terkait agar pertandingan berjalan dengan baik dan lancar," lanjut isi surat tersebut.

Terkait perubahan jadwal tersebut, Persija selaku tuan rumah juga telah menginformasikan terkait refund tiket.

Dalam informasi yang telah dirilis Persija, tiket yang sudah dibeli secara otomatis dapat digunakan di jadwal baru Persija vs PSM, Senin (3/7/2023).

Namun, bila pembeli tiket tidak bisa hadir pada 3 Juli 2023, maka dipersilakan melakukan refund dengan menghubungi costumer service.