Jadwal Lengkap PSM Makassar di Liga 1 2023/2024, Ujian Perdana Lawan Persija di GBK

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal lengkap PSM Makassar di Liga 1 musim 2023/2024.

Diketahui, regular series Liga 1 sudah bergulir mulai kemarin, Minggu (2/7/2023, dan akan berakhir pada 28 April 2024.

Di regular series, semua kontestan Liga 1 2023/2024, termasuk PSM Makassar bakal memainkan 34 pertandingan dengan format kandang dan tandang.

Nantinya, empat klub teratas di regular series berhak melaju ke championship series yang berlangsung pada 4-26 Mei 2024 dengan menggunakan format knock-out.

Pemain PSM sedang berselebrasi atas gol penyeimbang 1-1 dalam laga leg pertama Liga Champions Asia (LCA) kontra Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (6/9/2023). Simak jadwal lengkap PSM Makassar di Liga 1 musim 2023/2024, ujian perdana lawan Persija di Stadion Gelora Bung Karno. (Instagram @psmmakassar)

PSM mengawali kiprahnya di regular series Liga 1 2023/2024 melawan Persija, Senin (3/7/2023).

Adapun duel PSM vs Persija bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada pukul 19.00 WIB.

Sejatinya, pertandingan PSM vs Persija dijadwalkan digelar hari ini, Minggu (2/7/2023).

Namun, PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku pihak penyelenggara memutuskan adanya perubahan jadwal.

Perubahan jadwal Persija vs PSM tertuang dalam surat yang dikelurkan PT LIB dengan nomor: 307/LIB-COR/VI/2023.

Dalam surat tersebut, keputusan penundaan laga Persija vs PSM berdasarkan dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan PT LIB.

"Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas (Surat LIB nomor: 307/LIB-COR/VI/2023 perihal Penyampaian jadwal kompetisi BRI Liga 1- 2023/24 tanggal 22 Juni 2023 dan rapat koordinasi), bersama ini PT Liga Indonesia baru (LIB) menyampaikan perubahan jadwal kompetisi BRI Liga 1-2023/24 NP. 5 antara Persija Jakarta vs PSM Makassar yang sedianya dilaksanakan pada Minggu, 2 Juli 2023, kick off 19.00 WIB, venue SUGBK, diubah menjadi Senin, 3 Juli 2023, kick off 19.00 WIB, venue SUGBK," tulis surat LIB, dikutip dari situs resmi Persija.

"Diinformasikan kepada klub Persija Jakarta, untuk melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, klub atau tim tamu, dan pihak terkait agar pertandingan berjalan dengan baik dan lancar," lanjut isi surat tersebut.

Jadwal Lengkap PSM Makassar di Liga 1 2023/2024

Pekan 1

Persija Jakarta vs PSM Makassar

Sabtu, 1 Juli 2023 Pukul 19.00 WIB