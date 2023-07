Liga Arab Saudi - Al Hilal Akhirnya Punya Pelatih Baru setelah Ditolak Mourinho dan Allegri

TRIBUNNEWS.COM - Al Hilal akhirnya punya pelatih baru setelah rayuannya kepada Jose Mourinho dan Massimiliano Allegri berujung gagal.

Jorge Jesus menjadi sosok pelatih yang akan menukangi Al Hilal untuk mengarungi Liga Pro Saudi di musim 2023/2024.

Jorge Jesus kini menggantikan posisi Ramon Diaz yang meninggalkan tim setelah kalah dalam persaingan Liga dan gagal di final Liga Champions Asia.

Al Hilal sebelumnya memilih pelatih Juventus Massimiliano Allegri untuk memimpin tim. Namun pelatih 55 tahun itu menolaknya meski diimingi bayaran besar.

Tawaran gaji hingga 20 juta euro atau senilai Rp 327 miliar per musim selama tiga tahun diacuhkan Allegri. Pelatih kelahiran Livorno Italia itu tetap memilih Juventus sebagai tim yang akan diarsitekinya.

Setelah gagal merayu Allegri, Al Hilal juga sempat dikabarkan sempat merayu Luciano Spalletti, pelatih yang membawa Napoli menjuari Serie A musim lalu. Namun rupanya tidak ada kesepakatan antara keduanya.

Jauh sebelumnya, Al Hilal juga mengincar Jose Mourinho untuk diboyong ke Arab Saudi. Pelatih berjuluk The Spesial One itu bahkan ditawari gaji 30 juta euro atau Rp 492 miliar per musim.

Namun Mourinho memilih tetap setia melatih AS Roma, mengabaikan tawaran gaji besar dari Al Hilal.

Dan kini setelah berbagai usaha untuk mencari pelatih baru dari Liga Top Eropa gagal, Al Hilal akhirnya merekrut mantan pelatihnya sendiri, Jorge Jesus.

Ya, Jorge Jesus sempat menangani Al Hilal selama semusim pada 2018-2019 lalu dan mengantarkan tim meraih Piala Super Saudi.

Performa Al Hilal saat itu cukup impresif, namun mereka gagal menjuarai Liga Pro Saudi setelah selisih satu poin dari Al Nassr yang menempati peringkat pertama.

Selama periode pertama, Jesus memimpin 25 pertandingan Al Hilal, memenangkan 20 pertandingan, seri 4 pertandingan dan kalah satu pertandingan.

Piala Super Saudi menjadi satu-satunya persembahan Jorge Jesus bersama Al Hilal sebelum kemudian terbang ke Brasil untuk melatih Flamengo.

Tiga klub dilatih Jorge Jesus setelah hengkang dari Al Hilal, yakni Flamengo, kemudian Benfica lalu Fenerbache.