Mirip Indonesia, Ini Kronologi Sepak Bola Thailand di Ujung Sanksi Pembekuan dari FIFA

Mirip dengan Indonesia, Ini Kronologi Thailand di Ujung Sanksi Pembekuan dari FIFA

TRIBUNNEWS.COM - Apa yang pernah dialami Indonesia, sepertinya juga akan terjadi pada sepak bola Thailand.

Keanggotaan negara Gajah Putih tersebut terancam kena sanksi pembekuan dari FIFA lantaran adanya intervensi di tubuh organisasi sepak bola mereka dari pengaruh luar, persis seperti yang terjadi di Indonesia beberapa tahun silam.

Pada kasus Thailand,Pengunduran diri Somyot Poompanmoung dari posisi presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand (Football Association of Thailand/FAT) berbuntut panjang.

Negeri Pagoda Emas itu kini terancam sanksi FIFA.

Pasalnya, peletakan jabatan itu terjadi karena tekanan dari pihak lain yang lebih tinggi secara struktural.

Somyot mundur karena intervensi dari Komite Olimpiade Nasional Thailand yang diketuai Prawit Wongsuwan.

Prawit adalah juga Deputi Perdana Menteri Thailand saat ini.

Dia merupakan figur sangat berpengaruh di negeri itu.

Beberapa jabatan sangat penting pernah diembannya seperti Commander in Chief of the Royal Thai Army, yang memimpin tentara Kerajaan Thailand.

Semua media Thailand menganalisis peristiwa mundurnya Somyot ini sangat erat dengan campur tangan penguasa.

Rakyat Thailand diingatkan bahwa negerinya kini sangat terancam hukuman atau penalti dari FIFA.

Penguasa atau pemerintah Thailand tak belajar dari kasus yang menimpa Indonesia dan Kuwait beberapa tahun lalu.

Indonesia dijatuhi sanksi berat oleh FIFA pada 30 Mei 2015.