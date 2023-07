Susunan Pemain Persib Bandung vs Madura United di Liga 1, Edo Febriansah dan I Putu Gede Starter

Instagram @sports.indosiar

Big match Liga 1 2023/2024 pekan perdana antara Persib Bandung vs Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (2/7/2023). Pertandingan Persib vs Madura United kick-off jam 15.00 WIB live Indosiar. Susunan pemain Persib Bandung vs Madura United di Liga 1 pada pekan pertama, Minggu (2/7/2023). Ryan Kurnia, Edo Febriansah dan I Putu Gede starter.