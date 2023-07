Hasil dan Klasemen Pekan Pertama Liga 1 2023: PSIS Semarang di Puncak, Striker Persebaya Top Scorer

Hasil dan Klasemen Liga 1 2023, PSIS Semarang di Puncak, Striker Persebaya Top Scorer

TRIBUNNEWS.COM - Hasil dan Klasemen Liga 1 2023, PSIS Semarang memuncaki klasemen Liga 1 2023 pada pekan pertama berkat kemenangan atas Bhayangkara FC.

Adapun, Persija Jakarta dan Persib Bandung sama-sama meraih hasil imbang pada pekan pertama Liga 1 2023-2024.

Pekan pertama Liga 1 musim 2023-2024 digulirkan mulai Sabtu (1/7/2023) dengan laga pembuka Bali United vs PSS Sleman yang berakhir dengan kemenangan 0-1 tim tamu.

Baca juga: Kontroversi Persija vs PSM: Gol Penyeimbang Terjadi Saat Yance Sayuri Tergeletak, Kenzo Mendorong?

Pekan perdana Liga 1 2023-2024 lantas ditutup oleh empat pertandingan pada Senin (3/7/2023) yaitu Persik Kediri vs Borneo FC Samarinda, RANS Nusantara FC vs Persikabo 1973, Persija Jakarta vs PSM Makassar, dan PSIS Semarang vs Bhayangkara FC.

Di Stadion Brawijaya, tuan rumah Persik Kediri harus puas bermain imbang dengan tamunya, Borneo FC Samarinda.

Tertinggal lebih dulu oleh gol Matheus Pato pada menit ke-75, Persik selamat dari kekalahan berkat gol balasan pemain belakang Anderson Carneiro pada menit ke-90+2.

Hasil imbang di rumah sendiri juga dirasakan oleh Persija Jakarta yang menjamu juara Liga 1 musim lalu, PSM Makassar.

Persija meraih hasil imbang 1-1 melawan PSM Makassar pada laga kandang perdana di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

PSM memimpin lewat gol Kenzo Nambu pada menit ke-12.

Baca juga: Hal yang Bikin Luis Milla Anggap Wajar Kalau Persib Bermain Seri Lawan Madura United

Pesepak bola Persija Jakarta, Ryo Matsumura melakukan selebrasi bersama rekan satu timnya usai mencetak gol ke gawang PSM Makassar pada pertandingan Liga 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Senin (3/7/2023). Pertandingan berakhir imbang dengan skor 1-1. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Persija lantas menyamakan skor juga melalui gol pemain asal Jepang, Ryo Matsumura, pada menit ke-81.

Sinar pemain Jepang juga terlihat saat RANS Nusantara FC menumbangkan Persikabo 1973 dengan skor 2-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Dua gol kemenangan klub milik Raffi Ahmad itu diborong oleh Mitsuru Maruoka melalui penalti masing-masing menit ke-54 dan 87.

Adapun, gol Persikabo 1973 yang sempat membuat mereka unggul dibukukan oleh Nikola Kovacevic pada menit ke-6.