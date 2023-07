Mengenal Kiper Diaspora Aidan Julien yang Siap Bela Garuda di Piala Dunia U17, Kini Main di Belanda

TRIBUNNEWS.COM - Mengenal sosok pemain diaspora Aidan Julien Bonvanie, penjaga gawang yang memiliki dobel paspor, Indonesia-Belanda.

Aidan Julien Bonvanie mengaku terbuka jika dipanggil seleksi Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17.

Diketahui, Indonesia memiliki hak istimewa untuk mengikuti Piala Dunia U17 setelah ditetapkan sebagai tuan rumah.

Untuk menghadapi pentas Piala Dunia, tentu Indonesia perlu pilar-pilar mumpuni.

Kini penjaga gawang Aidan Julien mengaku siap jika diberi kesempatan tersebut.

Pasalnya Aidan tak perlu dinaturalisasi karena dirinya memiliki paspor Indonesia.

Aidan merupakan pemain keturunan Indonesia. Ibunya berasal dari Tasikmalaya dan Bandung.

"I'am Dutch and Indonesian, i have both passport's

In Indonesia i come from Bandung and Tasikmalaya," tulis @aidanjulienbonvanie dalam pesan.

Banyak yang mendukung Aidan masuk seleksi timnas Indonesia U17, ia pun mengunggah ulang dukungan tersebut di Instagram Story-nya.

Penjaga gawang yang minggu depan berusia 14 tahun ini juga mengunggah ulang hasil wawancara yang diunggah @futball.indonesiaa.

Aidan mengaku siap dan senang jika terpilih membela Timnas Indonesia.

"Saya berbicara sedikit bahasa Indonesia. ya saya melihatnya di media sosial bahwa indonesia mengadakan piala dunia di bawah 17 tahun, jika saya terpilih saya akan sangat senang."

"Saya sangat bangga menjadi orang Indonesia dan ingin sekali bermain untuk Garuda.