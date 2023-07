Declan Rice Resmi Diboyong Arsenal, Kalahkan Harga Jack Grealish di Manchester City

TRIBUNNEWS.COM - Declan Rice resmi diboyong Arsenal dari West Ham.

Bergabungnya Declan Rice ke Arsenal menjadikannya sebagai pemain termahal Inggris.

Diketahui, mantan Kapten West Ham tersebut diboyong Arsenal dengan mahar 105 juta poundsterling (Rp 2 triliun).

Yang berarti harga tersebut memecahkan rekor pembelian Jack Grealish yang diboyong Manchester City dari Aston Villa.

Manchester City kala itu harus merogoh kocek sebesar 100 juta poundsterling (Rp 1,9 triliun).

Kabar transfer Declan Rice itu menjadi salah satu sorotan utama pada bursa transfer musim panas ini.

Pemain berusia 24 tahun itu awalnya diprediksi bakal gabung Manchester City.

Diketahui, Manchester City mundur dari pengejaran Declan Rice setelah mengajukan penawaran terakhir sebesar 90 juta poundsterling (RP 1,7 triliun).

Meski begitu Wesh Ham selalu menginginkan biaya 100 juta poundsterling.

Kabar mengenai Declan Rice merapat ke Arsenal tersebut dibenarkan oleh pakar transfer ternama, Fabrizio Romano lewat Twitter.

"Declan Rice ke Arsenal, Here We Go!" tulis Fabrizio Romano lewat Twitternya, Rabu (5/7/2023), pagi WIB.

"Kesepakatan terjadi antara Arsenal & West Ham dan Gunners menandatangani target utama mereka."

"£100 juta plus tambahan £5 juta."

"Ini adalah rekrutan termahal yang pernah ada untuk Arsenal dan pemain Inggris termahal yang pernah ada. Arteta & Edu, krusial untuk mewujudkannya."