Opsi Paulo Dybala Tentukan Masa Depan, AS Roma Beri Bukti Nyata, Chelsea Suguhkan Tantangan

Filippo MONTEFORTE / AFP

Penyerang AS Roma asal Argentina Paulo Dybala (kiri) merayakan golnya pada pertandingan sepak bola leg kedua perempat final Liga Eropa UEFA antara AS Roma dan Feyenoord Rotterdam pada 20 April 2023 di stadion Olimpiade di Roma. Paulo Dybala memiliki opsi berbeda terkait adanya ketertarikan dari Chelsea atau tetap bertahan di AS Roma.