Bima Sakti Cari Kiper Tinggi 180 cm untuk Piala Dunia U17, Aidan Julien Bonvanie Bisa Jadi Solusi

TRIBUNNEWS.COM - Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti secara terang-terangan mencari kiper berpostur tinggi.

Bahkan Bima Sakti menyebut secara rinci dengan postur 170-180 cm ke atas.

Hal tersebut merupakan upaya Bima Sakti dalam menghadapi Piala Dunia U17.

"Kriterianya yang pertama ada kualitas pemain, kualitasnya skill individu dan secara kemistri dengan teman setim, mental," kata Bima Sakti.

"Kemudian postur tubuh juga disesuaikan dengan posisi, seperti kiper itu harus 170 (cm) -180 (cm) ke atas. Kemudian Bek, gelandang, striker, itu ada kriterianya," imbuhnya.

Dengan kriteria tersebut sejatinya Bima Sakti akan kesulitan.

Namun ada sosok kiper berpaspor Indonesia yang cocok dengan kriteria yang diinginkan Bima Sakti.

Ia adalah Aidan Julien Bonvanie, kiper keturunan Indonesia-Belanda yang saat ini bermain di AVV Zeeburgia U16, klub muda asal Amsterdam.

Pada 12 Juli 2023 mendatang, Aidan baru berusia 14 tahun.

Tentu Aidan cocok mendapatkan kesempatan untuk seleksi Timnas Indonesia U17.

Selain cocok dengan kriteria Bima Sakti, Aidan juga tak perlu dinaturalisasi.

Ia memiliki paspor Indonesia lantaran sang ibunda berasal dari Tasikmalaya.

"I'am Dutch and Indonesian, i have both passport's

In Indonesia i come from Bandung and Tasikmalaya," tulis @aidanjulienbonvanie dalam pesan.