Demi Cegah Kane ke Bayern Munchen, Spurs Beri Iming-iming Gaji Tertinggi di Liga Inggris

TRIBUNNEWS.COM - Tottenham Hotspur terus berupaya untuk mencegah Harry Kane pindah ke Bayern Munchen.

Seperti yang diketahui, Bayern Munchen telah melayangkan dua tawaran untuk memboyong Harry Kane dari Tottenham Hotspur.

Namun kedua tawaran itu telah ditolak mentah-mentah oleh Daniel Levy selaku Bos Spurs.

Kini guna mencegah sang penyerang andalan pergi meninggalkan London Utara, mereka bakal memberikan tawaran gaji yang menggiurkan.

Dikutip dari The Telegraph via Mirror, Spurs akan menawarkan gaji sebesar 400 ribu poundsterling per pekan kepada Kane.

Itu akan membuatnya menjadi salah satu peraih gaji tertinggi di Liga Inggris.

Pada kontraknya sekarang ini--yang akan habis pada 2024 mendatang--Kane memperoleh uang sebesar 200 ribu poundsterling.

Dikutip dari Spotrac, jika sepakat untuk memperpanjang kontrak dengan gaji 400 ribu poundsterling per pekan, jumlah gaji kapten timnas Inggris itu akan sama dengan Kevin De Bruyne.

Striker Inggris Tottenham Hotspur Harry Kane bertepuk tangan kepada para penggemar setelah pertandingan sepak bola Liga Inggris antara Tottenham Hotspur dan Brentford di Stadion Tottenham Hotspur di London, pada 20 Mei 2023. Brentford memenangkan pertandingan 3-1 (AFP/Glyn KIRK)

Bersama Manchester City, Kevin De Bruyne mendapatkan gaji 400 ribu pounds per pekan yang membuatnya menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Liga Inggris.

Sementara itu juru taktik baru The Lilywhites, Ange Postecoglu, telah menegaskan bahwa Kane adalah pemain penting baginya.

Penyerang berusia 29 tahun itu dibutuhkan oleh klub jika ingin kembali bermain di Liga Champions dan memenangkan trofi.

Kane merupakan top-skorer sepanjang masa klub sekaligus salah satu pencetak gol terbanyak di Liga Inggris.

Kehilangan jasanya akan membuat Spurs mengalami pukulan yang hebat.

"Saya belum memiliki jaminan apapun dan saya tidak akan mengharapkan jaminan apa pun," jelas Postecoglou soal kontrak Kane dilansir Mirror.