Profil Maciej Gajos Pemain Asing Persija, Mantan Rekan Setim Egy Maulana di Lechia Gdansk

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Maciej Gajos, mantan rekan satu tim Egy Maulana Vikri di Lechia Gdansk yang akan bergabung dengan Persija Jakarta.

Info yang beredar, Meciej Gajos tak lama lagi akan bergabung dengan skuad Macan Kemayoran setelah melakukan perjalanan dari Polandia.

"See you soon Jakarta (emojo macan)

"Bissmillah," tulis agen Maciej Gajos di Instagram.

Baca juga: Kedatangan Pemain Asing Persija Bocor, Maciej Gajos Mendarat di Jakarta Pamer Jersey Macan Kemayoran

Profil Meciej Gajos

Maciej Gajos (kanan) dari Lech Poznan menyundul bola dengan Wout Brama dari Utrecht pada pertandingan sepak bola kualifikasi Liga Eropa UEFA antara Utrecht dan Lech Poznan di Utrecht pada 27 Juli 2017.

Meciej Gajos merupakan pemain asal Blachownia, Polandia yang berusia 32 tahun.

Dia bermain di lini tengah sebagai gelandang serang, juga bisa sebagai sentral dan lebih bertahan.

Pemain yang berpostur tubuh 1,74 meter ini merupakan kapten tim Lechia Gdansk, klub yang bermain di kasta kedua kompetisi sepak bola Polandia, Fortuna 1 Liga.

Sebelum bermain untuk Lechia Gdansk, Maciej Gajos merupakan pemain yang berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Polandia, Ekstraklasa.

Maciej Gajos merupakan pemain akademi Rakow Czestochowa, lalu mendapat promosi ke U19 dan tim utama pada tahun 2009.

Tiga tahun berseragam Rakow, Maciej Gajos menjajal dua klub papan atas Ekstraklasa, Jagiellonia dan Lech Poznan kurun waktu tujuh tahun, 2012 hingga 2019.

Dia tampil reguler di Ekstraklasa sebanyak 333 pertandingan menurut catatan Transfermarket.

Selama jumlah pertandingan tersebut, dia mencetak 47 gol dan menghasilkan 26 assist untuk rekannya.

Maciej Gajos merupakan pemain yang syarat akan pengalaman meski belum tampil untuk Timnas Polandia, dia pernah merasakan Liga Eropa dan babak kualifikasi Liga Konferensi Eropa.