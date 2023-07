Transfer Andre Onana ke Manchester United 99 Persen, Langsung Ikut Tur Pramusim ke Amerika Serikat

TRIBUNNEWS.COM - Transfer Andre Onana ke Manchester United akhirnya menemui titik terang. Bahkan kiper asal Kamerun itu direncakanan ikut tur pramusim Setan Merah ke Amerika Serikat.

Kabar tersebut muncul melalui pakar transfer pemain ternama Fabrizio Romano, Senin (17/7/2023).

Andre Onana akan menggantikan peran dari David de Gea yang telah berperan selama 12 tahun bersama Manchester United .

David de Gea sendiri tak diperpanjang kontrak oleh Manchester United sejak 1 Juli 2023 lalu.

Diketahui, Manchester United harus merogoh kocek sebesar 50 juta euro (Rp 841 miliar) demi mendatangkan Onana.

Jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano membahas transfer David De Gea dan Andre Onana. (Instagram @fabriziorom)

Sementara itu, Onana dan MU dikabarkan akan menyeselesaikan transfer pada minggu depan dengan dokumen resmi serta kontrak.

Selain itu, pihak Setan Merah bahkan langsung mengajukan visa untuk membawa Onana menjalani tur pramusim 2023/24 di Amerika Serikat.

"Andre Onana ke Manchester United, here we go!" tulis Fabrizio Romano dalam unggahan Twitternya.

"Klub mendekati kesepakatan maka Onana akan melakukan perjalanan untuk tes medis dan penandatanganan kontrak."

"Man Utd akan meminta VISA untuk perjalanan Onana ke AS."

"Ten Hag akan memiliki kiper baru yang diinginkannya."

Sementara itu, di Amerika Serikat Manchester United memang akan menjalani sejumlah laga pramusim.

Total, ada 4 laga yang akan dilakoni pasukan Erik Ten Hag di Amerika Serikat.

Empat lawan MU tersebut adalah Arsenal, Real Madrid, Borussia Dortmund dan Wrexham.