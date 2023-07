Fabrizio Romano: Rasmus Hojlund Sepakat ke Man United, Atalanta Minta Rp 1,1 T, Ogah Diberi Fred

Fabrizio Romano: Rasmus Hojlund Sepakat ke Man United, Atalanta Minta Rp 1,1 T

TRIBUNNEWS.COM - Bursa transfer Manchester United, pakar transfer Fabrizio Romano mengabarkan kalau Man United menawarkan Fred ke Atalanta sebagai barter buat Rasmus Hojlund.

Menulis di kolom eksklusifnya untuk CaughtOffside, Fabrizio Romano yang tenar dengan istilah 'Here We Go' tersebut menambahkan bahwa Atalanta tidak tertarik pada pemain Timnas Brasil itu.

Klub Serie A Liga Italia itu lebih tertarik untuk melepas penyerang mereka secara tunai.

Menurut Romano, Atalanta membanderol striker mereka sekitar €65 juta hingga €70 juta atau setara Rp 1,1 triliun.

Man United saat ini dilaporkan sedang mempersiapkan tawaran untuk Rasmus Hojlund, yang telah mencetak 10 gol dari 34 penampilan di semua kompetisi untuk tim Italia tersebut.

Pakar transfer tersebut menyebutkan, Rasmus Hojlund sudah sepakat secara pribadi dengan Man United.

Hal yang perlu dilakukan Man United untuk menggaet Rasmus Hojlund saat ini adalah memberikan penawaran menarik buat Atalanta.

Man United menginginkan Hojlund sebagai striker baru mereka dan Rasmus Hojlunf juga akan senang pindah ke Old Trafford

Inilah profil Rasmus Hojlund, striker yang diincar oleh Manchester United. Ia berpeluang untuk menjadi pesaing Erling Haaland di Liga Inggris. (Instagram @rasmus.hoejlund)

"Manchester United sekarang sedang mempersiapkan tawaran pembukaan mereka untuk Rasmus Hojlund. Mereka memiliki kesepakatan secara pribadi dengan striker Atalanta, (deal) itu 100 persen disetujui antara Man United dan sang pemain, jadi mereka sekarang hanya perlu mencari solusi dengan klubnya."

Fabrizio Romano menjelaskan, Atalanta menolak opsi pertukaran pemain.

Terlebih, yang ditawarkan Man United adalah Fred.

Atalanta lebih menyukai untuk menjual secara permanen Rasmus Hojlund dengan banderol tinggi.

"Atalanta telah memperjelas bahwa mereka menginginkan uang, bukan pemain; sekitar €70 juta. Manchester United sekarang diperkirakan akan segera menawar, mari kita lihat berapa banyak, tetapi mereka menginginkan Hojlund sebagai striker baru mereka dan Rasmus Hojlunf juga akan senang pindah ke Old Trafford," papar Romano.

Sebelumnya, Man United juga sudah mengamankan satu pemain yang berkarier di Liga Italia, kiper Inter Milan, Andre Onana.

Manchester United mengincar dua pemain yang berkarier di Liga Italia. Setan Merah ingin memboyong kiper Inter Milan, Andre Onana dan penyerang Atalanta, Rasmus Hojlund. (Kolase Tribunnews/AFP)

Adapun Fred telah dikaitkan dengan kepindahan dari Manchester United musim panas ini.

The Red Devils dikabarkan menolak tawaran yang diajukan Galatasaray sementara Fulham, Roma, dan Nottingham Forest tetap tertarik dengan sang pemain.

(oln/*/CO/Manchester Evening News)