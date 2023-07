Cristiano Ronaldo Disorot Lantaran Kenakan Produk Adidas Padahal Masih Terikat Kontrak Dengan Nike

TRIBUNNEWS.COM, RIYADH - Cristiano Ronaldo telah memicu pembicaraan tentang potensi pelanggaran kontrak setelah terlihat memakai Adidas saat Al Nassr kalah 5-0 dari Celta Vigo.

Pemenang Ballon d'Or lima kali itu membuat penampilan pertamanya di pramusim di Estadio Algarve pada Senin malam, bermain 45 menit sebelum menonton babak kedua di tribun bersama teman dan keluarga.

Cristiano Ronaldo mengenakan ban kapten saat kalah, di mana semua gol terjadi di babak kedua setelah dia dan rekrutan baru Marcelo Brozovic ditarik keluar.

Cristiano Ronaldo kenakan bantalan tulang kering adidas

Tetapi superstar Portugal itu telah menimbulkan kontroversi setelah tampil memakai pakaian Adidas saat terikat kontrak dengan Nike.

Cristiano Ronaldo telah menjadi atlet Nike sejak 2003, ketika dia menandatangani kontrak pertamanya dengan pakaian olahraga Amerika tersebut.

Dia tumbuh menjadi salah satu atlet paling berharga sepanjang masa dan menulis kesepakatan seumur hidup yang konon bernilai 1 miliar dolar US pada tahun 2016.

Cristiano Ronaldo memakai lebih dari 70 pasang sepatu Nike yang berbeda dan membintangi sejumlah iklan. Tetapi para penggemar melihat bahwa pada hari Senin, bantalan tulang kering Ronaldo tampaknya berasal dari rival Adidas.

PELINDUNG TULANG KERING ADIDAS

Pelindung tulang kering Ronaldo yang biasa dikustomisasi dengan gambar wajahnya sendiri, tetapi pada kesempatan ini, dia tampak mengenakan bantalan tulang kering X Pro.

Ketika datang ke pakaian, Ronaldo hanya memakai Nike dan masih harus dilihat mengapa dia memakai tiga garis.

Tetap saja Anda akan membayangkan bahwa petinggi Nike akan kurang senang dengan apa yang mereka lihat.

Gambar dirinya dari permainan diposting di Instagram-nya dan Footy Headlines segera menyadari ada sesuatu yang mencurigakan.

Anehnya, salah satu iklan Nike Ronaldo yang paling inspiratif sebenarnya menampilkan gambar dirinya mengenakan jumper Adidas - tetapi itu dipotret dan diberi tulisan 'Just Do It' di atasnya.

Cristiano Ronaldo yang telah berusia 38 tahun itu mendapat reaksi keras karena mengenakan kaus kaki Adidas dan sepatu roda Yeezy tahun lalu, mendorong Ronaldo untuk membalas dan berkomentar: "Dia memakai apa yang dia inginkan. Bukan apa yang kamu inginkan."