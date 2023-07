Jadwal Liga 1 Hari Ini: PSS Sleman vs PSIS Semarang, Arema FC vs Bali United, Live Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Liga 1 hari ini yang akan menyajikan empat pertandingan menarik pada pekan ke-4, Jumat (21/7/2023).

Laga yang tersaji hari ini adalah mulai dari PSS Sleman vs PSIS Semarang, Borneo FC vs Barito Putera, hingga Arema FC vs Bali United.

Pertandingan pekan keempat Liga 1 2023/2024 akan dibuka dengan laga PSS Sleman vs PSIS Semarang pukul 15.00 WIB.

Baik PSS maupun PSIS mendapat hasil yang kontras pada pekan ke-3 minggu lalu.

Dua penggawa PSIS Semarang, Gali Freitas dan Carlos Fortes melakukan selebrasi dalam lanjutan pekan ketiga Liga 1 2023/2024 kontra Persebaya Surabaya di Stadion Jatidiri, Semarang (16/7/2023). (Instagram @psisofficial)

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain PSS vs PSIS: Bocah Ajaib Geser Pahlawan Mahesa Jenar di Liga 1 Musim Lalu

PSS Sleman kalah dengan skor 3-1 dari Barito Putera. Sementara PSIS Semarang meraih kemenangan dengan skor 2-0 saat menjamu Persebaya Surabaya.

Musim lalu, PSIS meraih hasil positif pada dua laga melawan PSS Sleman.

PSIS menang 1-0 atas PSS Sleman pada putaran pertama. Lalu, mereka menang 5-2 pada putaran kedua yang dimainkan di Stadion Jatidiri.

Kemudian pertandingan pembuka Liga 1 2023/2024 pekan ke-4 juga akan menyajikan laga bertajuk derbi Kalimantan.

Laga Derbi Kalimantan antara Borneo FC vs Barito Putera akan tersaji di Stadion Segiri, pukul 15.00 WIB.

Penjaga gawang Persis Solo, Gianluca Pandeynuwu (kiri) menangkap bola dari serangan Borneo FC dalam laga Persis Solo vs Borneo FC pekan ketiga Liga 1 2023/2024 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (15/7/2023) malam. Persis Solo berhasil meraih kemenangan pertama musim ini dengan mengalahkan Borneo FC 2-1. TRIBUN SOLO/Muhammad Nursina (/Muhammadnursina)

Pada awal musim ini, kedua tim asal Kalimantan tersebut memetik hasil berbeda.

Dari tiga laga yang sudah dijalani, Borneo FC meraih satu hasil imbang, sekali menang, dan menelan satu kekalahan.

Adapun Barito Putera sukses memetik dua kemenangan dan sekali imbang.

Hasil tersebut membuat Barito kini berada di puncak klasemen Liga 1 dengan nilai tujuh, unggul tiga poin atas Borneo FC di peringkat ke-11.

Menarik ditunggu, siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertandingan Derbi Kalimantan tersebut,