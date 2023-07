Kylian Mbappe Dapat Tawaran Gaji Fantastis dari Al Hilal, Mbappe Digoda Gaji Rp 11,6 Triliun Setahun

TRIBUNNEWS.COM- Kylian Mbappe langsung mendapatkan tawaran fantastis dari klub Al Hilal.

Dia ditawari gaji yang memecahkan rekor dunia gaji terbesar sepanjang sejarah sepak bola.

Besaran tawaran gaji untuk Kylian Mbappe dari Al Hilal sebesar Rp 11,6 Triliun per Tahun.

Mbappe mendapat tawaran gaji yang fantastis untuk bermain di Arab Saudi bersama Al Hilal.

Dia akan mendapatakn bayaran sebesar €700 juta atau Rp 11,6 Triliun setahun.

Jika dikoversi per bulan, gaji Mbappe itu sebesar €58,33 juta atau Rp 971 Miliar sebulan.

Atau dalam seminggu, Mbappe bisa mendapatkan gaji €13,3 juta seminggu atau Rp 221 Miliar seminggu.

Per hari, Mbappe bisa mendapatkan €1,9 juta sehari atau Rp 31 Miliar sehari.



Sedangkan kalau dikonversi ke jam, maka gaji Mbappe perjam sebesar €79.900 atau Rp 1,3 Miliar per jam.



Dikonversi lagi menjadi menit, gaji Mbappe per menit mencapai €1.332 atau Rp 22 juta per menit.

Sedangkan gaji Mbappe jika hitungan per detik, maka dia akan mendapatkan €22 atau Rp 366 ribu per detik.

