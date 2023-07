Pamer Skill Andritany saat Lawan Persita, Media Amerika Dibuat Tercengang

TRIBUNNEWS.COM - Atraksi kiper Persija, Andritany Ardiyasa saat menghadapi Persita dalam pekan 4 Liga 1 2023/2024 dapat sorotan dunia.

Laga Persita vs Persija berlangsung di Indomilk Arena pada Sabtu (22/7) sore. Persija harus mengakui keunggulan Persita dengan skor tipis 1-0 berkat gol Esal Sahrul (81').

Terlepas dari kekalahan itu, ada momen menarik yang terjadi pada menit 48'.

Pada saat itu, bola yang dikuasai Ondrej Kudela di lini pertahanan Persija mendapat pressing dari pemain Persita Ramiro Fergonzi.

Kudela memberikan passing ke Andritany yang masih dibayangi oleh Ramiro Fergonzi.

Baca juga: Andritany Tampil Gemilang Sebagai Kiper, Begini Pujian dari Pelatih Bhayangkara FC buat sang Kiper

Andritany mendapatkan bola pantulan, dia mengontrol dengan dada, berputar lalu mengoper bola tanpa melihat menggunakan tumitnya.

Beruntungnya, bola operan Andritany tepat mengarah ke Ondrej Kudela.

Aksi pamer skill yang ditunjukkan kiper terbaik Liga 1 musim lalu itu mendapat sorotan dari Bleacher Report.

Sebuah perusahaan media digital yang berbasis di San Francisco, California, Amerika Serikat dengan menghadirkan konten media digital tentang olahraga di seluruh dunia.

"The control and pass from the keeper (kontrol dan operan dari kiper)," tulis Bleacherreport di akun media sosia yang memiliki 6 juta lebih pengikut di Twitter, ditutup dengan emoticon terkejut.

Tayangan yang diunggah Bleacherreport dari video Indosiar tersebut telah ditonton sebanyak 3,1 juta hingga Senin (24/7/2023) siang.

Sebanyak 39 ribu lebih warga Twitter yang menyukai video aksi Andritay itu.

Mendapat lebih dari 1.300 komentar, dan 8.000 lebih reaksi warga Twitter.

(Tribunnews.com/Sina)