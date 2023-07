Profil Frank Wormuth, Konsultan Pelatih Timnas Indonesia U17, Pengalaman 10 Tahun Melatih Jerman U20

TRIBUNNEWS.COM- Pelatih asal Jerman, Frank Wormuth ditunjuk menjadi konsultan pelatih Timnas U-17.

Frank Wormuth diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas dan strategi permainan tim Merah Putih menuju FIFA World Cup U-17.

Frank Wormuth berpengalaman melatih timnas Jerman U20 dari tahun 2008 hingga 2018.

Frank Wormuth adalah pelatih berpengalaman, yang pernah menangani level klub di Jerman dan Belanda.

PSSI menunjuk Frank Wormuth sebagai pendamping Bima Sakti di Timnas U-17 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U-17 2023.

Frank Wormuth diberi kontrak pendek 4 bulan.

Frank sempat 10 tahun menjadi pelatih Jerman U20. Terakhir, dia melatih Heracles dan Groningen di Eredivisie.

Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir menyatakan penunjukan pelatih asal Jerman, Frank Wormuth sebagai konsultan pelatih Timnas U-17 akan mampu meningkatkan kualitas dan strategi permainan tim Merah Putih menuju FIFA World Cup U-17.

Kapasitas pelatih yang terakhir menukangi FC Groningen, Belanda dan pernah menjadi manajer Timnas Jerman U-20 di tahun 2010-2016 itu, menurut Erick akan menjadi awal keinginannya untuk membentuk sekaligus mendesain pola dan strategi karakter sepakbola Indonesia di masa depan.

"Kami sudah menetapkan Frank Wormuth menjadi konsultan pelatih yang akan mendampingi coach Bima Sakti. Kontrak pertama ini untuk jangka waktu 4 bulan, hingga ajang FIFA World Cup U-17. Kita akan lihat, bagaimana kolaborasi keduanya dalam membangun timnas Garuda Muda ini," ujar Erick Thohir di Solo, Minggu (23/7).

Dalam kontrak selama empat bulan, Frank akan melakukan pentahapan untuk membangum Timnas U-17 agar siap bersaing dengan 24 negara lainnya di FIFA World Cup U-17, 10 November - 2 Desember.

Mulai dari analisis SWOT untuk membentuk tim kepelatihan dan staf yang solid, mempersiapkan modul-modul kepelatihan, pemaparan hingga implementasi program, serta melakukan pengawasan dan evaluasi atas modul yang dijalankan tim pelatih U-17.

"Penunjukan Frank juga didasari rencana kamp pelatihan dan try out ke Jerman yang dimulai September hingga Oktober nanti. Saya percaya jaringan yang dimiliki Frank di Jerman akan banyak membantu pematangan timnas dan juga tim pelatih," jelas Erick.