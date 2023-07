Saddil Ramdani Dikuras Jadwal Padat Klub Malaysia, Bikin Peforma Menurun di Timnas Indonesia?

TRIBUNNEWS.COM - Pemain Timnas Indonesia, Saddil Ramdani yang berkarier di klub Malaysia, Sabah FC menjalani jadwal padat bersama timnya.

Hal itu diduga menjadi faktor Saddil Ramdani mengalami cedera saat membela Sabah FC.

Atas cederanya Saddil Ramdani, pelatih Ong Kim Swee menyalahkan jadwal padat sejak Piala AFF 2022.

Kabar buruk datang dari Saddil Ramdani, winger timnas Indonesia yang sedang menjadi pemain paling panas di Sabah FC.

Saddil Ramdani saat ini berstatus top scorer dan top assist bagi Sabah FC di Liga Super Malaysia, yaitu enam gol dan tujuh assist.

Sayang, winger 24 tahun itu terancam tak bisa meneruskan performa gacornya dalam beberapa pekan mendatang.

Sabah FC takluk dari Selangor FC pada laga big match memperebutkan status "the best of the rest" Liga Super Malaysia, Minggu (23/7/2023).

Saddil yang sedang panas tak bisa berkontribusi maksimal, lantaran menderita cedera pada menit ke-35.

Sabah pun harus mengakui keunggulan Selangor FC yang ditukangi Tan Cheng Hoe dengan skor 0-1.

Dengan hasil itu, Sabah terduduk di peringkat lima dengan 33 poin, sedangkan Selangor bertengger di posisi dua, di bawah Johor Darul Takzim dengan 40 poin.

Potret Saddil Ramdani saat latihan bersama Sabah FC jelang Piala FA Malaysia (Instagram @officialsabahfc)

Usai pertandingan, Ong Kim Swee mengalahkan jadwal padat sebagai penyebab timnya tampil melempem.

Saddil menjadi yang paling nahas karena dibebat cedera, dan pemain lain lebih mujur "cuma" penurunan performa.

"Anda harus lihat terutama Dominic (Tan) dan Stuart (Wilkins) berdasarkan masa permainan mereka yang bermain tanpa henti sejak Piala AFF," tutur Ong dikutip dari Berita Harian.