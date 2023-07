Video Gol Karim Benzema Viral, Cetak Asis Gol Kemenangan, Jadi Man of The Match di Debut Al Ittihad

TRIBUNNEWS.COM - Karim Benzema melakoni debut impian bersama Al Ittihad.

Karim Benzema, mantan striker Real Madrid ini mencetak satu assist, dan gol penentu kemenangan.

Tim Benzema unggul 2-1 atas wakil Tunisia, Esperance, pada duel Grup A pentas Arab Club Champions Cup 2023.

Gol jarak jauh Benzema memastikan kemenangan timnya.

Video Karim Benzema di Twitter langsung viral setelah pertandingan tersebut.

Dan striker Prancis berusia 35 tahun ini pun didapuk sebagai man of the match.

Karim Benzema melakukan debutnya untuk diingat, ketika dia mencetak gol untuk tim Saudi Al Ittihad dalam kemenangan Piala Champions Klub Arab mereka melawan Espérance Sportive de Tunis.

Pemenang Ballon d'Or berusia 35 tahun baru-baru ini menandatangani kontrak tiga tahun di Al Ittihad senilai £172 juta setahun,

Benzema adalah salah satu dari banyak pemain terkenal yang bergabung dengan Liga Pro Saudi musim panas ini.

Roberto Firmino dan Edouard Mendy telah menandatangani kontrak dengan Al Ahli, sementara Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic dan Kalidou Koulibaly bermain di bawah mantan pelatih Benfica Jorge Jesus di Al Hilal.

Benzema, sementara itu, akan bermain bersama rekan setimnya di Prancis N'Golo Kante di stadion King Abdullah Sports City di Jeddah.

Sekaligus menjadi pemain dengan bayaran tertinggi kedua di dunia sepakbola.

Benzema akan mengantongi £14,34 juta per bulan; angka yang setara dengan £19.640 per jam, £327,34 per menit dan £5,46 setiap detik.

Sebulan setelah menandatangani kesepakatan raksasa, Benzema membuktikan kemampuannya dengan mencatatkan gol dan assist dalam debutnya.

Saat Benzema melawan Espérance Sportive de Tunis, yang secara mengejutkan memimpin pada menit ke-28.

Tapi sembilan menit kemudian, Abderrazak Hamdallah menyamakan kedudukan dengan sundulan jarak dekat setelah kerja keras Benzema di sisi kiri.

Kemudian, sepuluh menit memasuki babak kedua, pemenang Ballon d'Or 2022 bergerak ke sayap kiri sebelum memotong ke dalam dan melepaskan tembakan melewati kiper Tunis Amanallah Memmich.

Itu adalah gol luar biasa dari penyerang berpengalaman, yang masih dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia sepakbola.

Al Ittihad bahkan sempat berkelakar bahwa Benzema menekan tombol R1 sambil menahan tembakan untuk melepaskan tembakannya.