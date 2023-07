Bursa Transfer Liga Inggris: Manchester United Dapatkan Rasmus Hojlund, Chelsea Tambah Amunisi Muda

TRIBUNNEWS.COM - Manchester United kembali menjadi sorotan pada bursa transfer Liga Inggris yang terjadi baru-baru ini.

Pasalnya, Manchester United disebut-sebut sudah mencapai kata sepakat untuk mendatangkan salah satu pemain yang paling mereka incar pada bursa transfer Liga Inggris kali ini.

Manchester United berhasil memboyong striker muda milik klub Atalanta, Rasmus Hojlund.

Jurnalis kenamaan, Fabrizio Romano mengabarkan kesepakatan yang telah terjalin antara Manchester United dan Atalanta.

Penyerang Atalanta, Rasmus Hojlund. Ia dikabarkan sedang diincar oleh Manchester United. Manchester United sepakat perihal transfer Rasmus Hojlund dari Atalanta dengan mahar 70 juta Euro pada bursa transfer Liga Inggris. (Instagram @rasmus.hoejlund)

Kedua tim tinggal menyusun klausul add ons untuk memuluskan kepindahan penyerang 20 tahun tersebut.

Manchester United disebut mengeluarkan dana tak kurang dari 70 juta Euro untuk mendatangkan Rasmus Hojlund.

Nantinya, MU akan memecah skema pembayaran bagi sang pemain.

Setan Merah mematok 65 juta Euro sebagai mahar utama untuk Hojlund.

Sedangkan 5 juta Euro sisanya akan menjadi add ons.

Proposal yang diajukan Manchester United itu sepertinya tak akan dipermasalahkan oleh Atalanta.

"Rasmus Hojlund ke Manchester United, here we go!" tulis Fabrizio Romano lewat Twitter pribadinya.

"Kesepakatan terjalin dengan Atalanta."

"Paket transfer sang pemain menyentuh nominal 70 juta Euro dengan add ons."

"Klub sedang menyiapkan dokumen untuk 24 jam ke depan."