Messi Bikin Rapper Rick Ross Nonton Bola, Pertama ke Stadion Buat Nonton Bola, Messi Sebar Energi

TRIBUNNEWS.COM- Gara-gara ada Lionel Messi main di Inter Miami membuat Rapper Amerika Serikat, Rick Ross ikut-ikutan nonton pertandingan sepak bola.

Lionel Messi memiliki pengaruh yang luar biasa, untuk pertama kali dalam hidupnya, Rick Ross nonton pertandingan sepak bola secara langsung.

Rick Ross datang ke stadion dalam pertandingan yang dibintangi Lionel Messi di laga Inter Miami vs Orlando City, Kamis (3/8/2023).

"Ini pertandingan sepak bola pertama yang saya datangi. Suasananya luar biasa. kami menyambut Leo Messi," kata Rick Ross.

Rick Ross menghadiri pertandingan Messi, Permainan Messi di Miami telah disemarakkan oleh selebritas.

Sederet selebritas seperti LeBron James, Serena Williams, Kim Kardashian dan pasangan kuat David dan Victoria Beckham, yang juga merupakan salah satu pemilik klub.

Pada 3 Agustus, giliran artis hip-hop populer Rick Ross untuk menyaksikan aksi pemenang Ballon d'Or tujuh kali itu.

"Ini adalah pertandingan sepak bola pertama saya. Lionel Messi telah mengubah seluruh energi negara".

"Saya di sini untuk bersenang-senang. Untuk mendukung kota dan untuk mendukung David Beckham dan memberi tahu Messi bahwa dia diterima di Miami".

"Ini adalah berbeda. Setiap orang di Miami, saya sarankan Anda keluar dan menonton salah satu dari permainan ini, ini adalah sebuah gerakan." kata pelantun musik Aston Martin itu dalam sebuah wawancara dengan Major League Soccer.

Rick Ross adalah seorang rapper dan juga eksekutif rekaman di Amerika.

Sebelum merilis single debutnya, "Hustlin'", pada tahun 2006, Ross menjadi subjek perang penawaran, menerima tawaran dari Diddy's Bad Boy Entertainment dan Irv Gotti's Murder Inc.

Akhirnya menandatangani kesepakatan jutaan dolar dengan Jay-Z di Rekaman Def Jam.

Ross merilis album debutnya Port of Miami melalui label akhir tahun itu, memulai debutnya di posisi teratas di tangga album Billboard 200, dengan penjualan 187.000 unit selama minggu pertama.

Pada 26 Agustus 2020, saat wawancara dengan Hot 97, Rick Ross mengumumkan album kesebelasnya, Richer Than I Ever Been, yang dirilis pada 10 Desember 2021.

Pada tanggal 7 September 2021, buku Ross The Perfect Day to Boss Up memulai debutnya di nomor 5 dalam daftar buku terlaris mingguan The New York Times.