Harry Maguire Lewat, Manchester City OTW Datangkan Josko Gvardiol sebagai Bek Termahal di Dunia

TRIBUNNEWS.COM - Rekor transfer Harry Maguire bakal terpecahkan, Manchester City segera datangkan Josko Gvardiol dari RB Leipzig sebagai bek termahal di dunia.

Manchester City dan RB Leipzig diklaim telah menandatangani semua dokumen untuk transfer Josko Gvardiol.

Sehingga, Gvardiol tinggal menjalani tes medis saja sebelum sah menjadi pemain baru Manchester City.

Gvardiol akan menjadi pemian kedua yang didatangkan Manchester City pada bursa transfer pemain musim panas 2023/2024.

Sebelumnya, armada Pep Guardiola itu telah memboyong Mateo Kovacic dari Chelsea.

Berdasarkan laporan pakar transfer, Fabrizio ROmano melalui akun Twitternya, kepindahan Gvardiol ke Manchester City kini tinggal selangkah lagi.

Pasalnya, The Citizens dan RB Leipzig baru saja menandatangani dokumen perekrutan Gvardiol.

Demi mendapatkan jasa pemain timnas Kroasia tersebut, Manchester City harus mengeluarkan mahar yang fantastis.

Masih dalam laporan Fabrizio Romano, The Citizenz mengeluarkan biaya sebesar 90 juta Euro untuk tanda tangan Josko Gvardiol.

"Manchester City dan Leipzig baru saja menandatangani dokumen – Josko Gvardiol dapat dianggap sebagai pemain baru City!," tulis cuitan Twitter @FabrizioRomano, pada Jumat (4/8/2023).

"Biaya tetap akhir €90 juta — tanpa tambahan. Kesepakatan jangka panjang sudah disepakati pada bulan Juni."

"Josko akan melakukan perjalanan ke Manchester malam ini, pemeriksaan medis pada hari Jumat. Here We Go, dikonfirmasi."

Angka tersebut sekaligus membuat Gvardiol menyandang predikat sebagai bek termahal di dunia.

Ia mengalahkan harga yang dikeluarkan Manchester United untuk menebus Harry Maguire dari Leicester City pada 2019 silam.