Liverpool Belum Menyerah untuk Dapatkan Romeo Lavia, Dua Kali Tawaran Liverpool Ditolak Southampton

Liverpool masih belum menyerah dalam mengejar Roméo Lavia musim panas ini, meski sudah dua kali tawaran mereka ditolak oleh Southampton.



The Reds Liverpool sangat ingin mendatangkan pemain di lini tengah dan menutup celah yang ditinggalkan oleh Jordan Henderson dan Fabinho, yang telah pindah ke Arab Saudi.

Memperkuat ruang di posisi gelandang Liverpool selalu menjadi prioritas Jurgen Klopp pada jendela transfer ini.

Tetapi fokusnya adalah pada pemain yang berpikiran lebih kreatif, maka Liverpool telah merekrut Alexis Mac Allister dan Dominik Szoboszlai.

Namun, sekarang Liverpool berusaha untuk membawa opsi lini tengah bertahan baru, dengan Stefan Bajcetic saat ini pemain di posisi Nomor 6 alami dalam skuad.

Lavia telah menjadi target prioritas Liverpool untuk beberapa waktu dan meskipun mereka telah gagal direkrut dua kali.

Pakar bursa transfer, Fabrizio Romano yakin The Reds akan melancarkan tawaran ketiga dalam upaya untuk mendapatkan Lavia.

“Southampton menginginkan uang mereka, mereka sehat dari sudut pandang finansial dan mereka tidak putus asa untuk menjual pemain.

Southampton selalu meminta £50 juta [untuk Lavia], Liverpool telah mencoba dengan £37 juta, kemudian mereka mencoba dengan £42 juta. Mereka akan mencoba lagi,” kata Fabrizio Romano di Here We Go Podcast.

"Saya tetap yakin bahwa Liverpool akan mencoba lagi dan mereka akan menawar lagi untuk Romeo Lavia. Kita harus melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap tawaran ini," katanya.