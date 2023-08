Jadwal Liga 1 Hari Ini: Duel Tim Papan Bawah, Tiga Poin Harga Mati Bagi Persebaya & Persib

TRIBUNNEWS.COM - Tiga laga Liga 1 yang bakal digelar hari ini, Selasa (8/8/2023) menyajikan Bhayangkara FC vs Persebaya, Persikabo 1973 vs PSS, dan Persis vs Persib.

Jika melihat papan klasemen, lima dari enam tim yang akan berlaga hari ini merupakan penghuni diluar 10 besar.

Mulai dari Persib (13), Persis (14), PSS (15), Persebaya (16) dan Bhayangkara (16).

Hanya Persikabo 1973 saja yang menempati posisi lebih baik dengan menghuni urutan kesepuluh.

Berkaca dari kondisi tersebut, laga sengit diprediksi akan mewarnai tiga laga yang digelar hari ini.

Tiga poin seakan menjadi harga mati yang bakal diperebutkan semua tim yang bertanding pada hari ini nanti.

Logo BRI Liga 1. (MUHAMMAD ALIF AZIZ MARDIANSYAH/BOLASPORT.COM)

Jadwal Liga 1 Hari Ini, Selasa (8/8/2023):

Pukul 15.00 WIB - Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya

Pukul 15.00 WIB - Persikabo 1973 vs PSS Sleman

Pukul 19.00 WIB - Persis Solo vs Persib Bandung

Dua laga pembuka akan tersaji antara Bhayangkara FC vs Persebaya dan Persikabo 1973 pada jam 15.00 WIB.

Untuk laga antara Bhayangkara FC vs Persebaya bakal dihelat di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

Baik Bhayangkara FC dan Persebaya sama-sama butuh kemenangan untuk mengatrol posisi mereka di papan klasemen.

Kedua tim saat ini tengah terluka parah setelah meraih hasil buruk pada awal musim ini.