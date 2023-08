TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tur Musim Panas LALIGA yang pertama, sebuah kegiatan yang dibuat oleh LALIGA untuk membawa pertandingan pramusim LALIGA ke berbagai belahan dunia, berakhir setelah kunjungan yang sukses

ke Amerika Utara.

Edisi pertama Tur Musim Panas LALIGA ini bertujuan sebagai kesempatan untuk melihat semangat pertandingan klub di luar Spanyol dan sebagai dasar untuk edisi berikutnya

Secara total, lebih dari 100.000 penggemar merasakan semangat klub LALIGA di stadion di Guadalajara, Monterrey, dan San Francisco.

Tur Musim Panas LALIGA Yang Pertama Sukses Digelar Di Amerika Utara

Tur yang menampilkan Atlético de Madrid, Real Betis, Real Sociedad dan Sevilla FC mempertemukan para penggemar LALIGA di Meksiko dan Amerika Serikat dalam empat pertandingan: ElGranDerbi, diadakan di Estadio Akron di Guadalajara (Meksiko); Atlético de Madrid vs Real Sociedad, bermain di Estadio BBVA di Monterrey (Meksiko); dan dua pertandingan yang digelar di Oracle Park di San Francisco (AS): Real Sociedad vs Real Betis dan Sevilla FC vs Atlético de Madrid.

Secara total, lebih dari 100.000 fans memadati tribun ketiga stadion tersebut dengan lebih dari 30 aktivitas berbeda yang melibatkan sponsor LALIGA, termasuk kunjungan ke markas EA SPORTS di San Francisco.

Ada juga acara dengan Sorare, Verizon, PUMA, Golball, CHUBB, Motorola dan Camarena yang menyertakan pemain. Selain itu, klub mengunjungi tim lokal seperti Golden State Warriors dan San Francisco 49ers.

Tur Musim Panas LALIGA Dengan Sempurna Melengkapi Strategi LALIGA di Amerika Utara

Tur Musim Panas LALIGA dengan sempurna melengkapi strategi LALIGA di Amerika Utara untuk memperluas basis penggemar kompetisi dan klub di Amerika Serikat dan Meksiko, dalam menarik penonton muda dan multikultural.

Bekerja sama dengan Relevent Sports, perusahaan media dan event sepak bola terkemuka di Amerika Utara, LALIGA Summer Tour adalah tur terbesar dan terlengkap yang pernah diselenggarakan di luar Spanyol.

Boris Gartner, CEO LALIGA Amerika Utara mengatakan bahwa edisi pertama Tur Musim Panas LALIGA ini bertujuan sebagai kesempatan untuk melihat semangat pertandingan klub di luar Spanyol dan sebagai dasar untuk edisi berikutnya.

"Ini adalah langkah penting dalam menunjukkan dan memperkuat ekspansi internasional LALIGA, baik di Meksiko maupun Amerika Serikat, yang merupakan dua wilayah strategis bagi sebagian besar klub LALIGA. Kami akan terus bekerja untuk mendekatkan kompetisi ini kepada para penggemar kami dan terus menciptakan inisiatif -seperti Tur Musim Panas LALIGA - untuk membawa klub-klub terbaik ke Amerika Utara,” jelas Boris Gartner.