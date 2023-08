Jadwal Liga 1 Hari Ini: PSIS vs Arema FC dan Persija vs Borneo FC, Live di Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Liga 1 hari ini yang akan menyajikan empat pertandingan menarik pada pekan ketujuh, Rabu (9/8/2023).

Empat pertandingan Liga 1 yang digelar hari ini adalah PSIS Semarang vs Arema FC, Barito Putera vs Dewa United, RANS Nusantara vs Madura United, dan Persija Jakarta vs Borneo FC.

Pertandingan PSIS vs Arema FC akan digelar di Stadion Jatidiri Semarang pada pukul 15.00 WIB.

Kemudian, duel Barito Putera vs Dewa United akan berlangsung di Stadion Demang Lehman pukul 15.00 WIB.

Lalu, Laga RANS Nusantara vs Madura United dijadwalkan akan digelar di Stadion Maguwoharjo Sleman pukul 19.00 WIB.

Sedangkan laga pamungkas pekan ketujuh antara Persija vs Borneo FC akan digelar di Stadion Patriot Cadrabhaga, pukul 19.00 WIB.

Dua dari empat pertandingan Liga 1 tersebut dapat disaksikan langsung di Indosiar maupun secara streaming lewat Vidio.com.

Jadwal Liga 1 Hari Ini

Rabu, 9 Agustus 2023

Pukul 15.00 WIB - PSIS Semarang vs Arema FC 1973 (Live Indosiar)

Pukul 15.00 WIB - Barito Putera vs Dewa United (Live Vidio)

Pukul 19.00 WIB - RANS Nusantara vs Madura United (Live Vidio)

Pukul 19.00 WIB - Persija Jakarta vs Borneo FC (Live Indosiar)

Link Live Streaming Liga 1 Hari Ini

Marko Simic dan Hansamu Yama Telah Pulih

Kabar baik dari Persija Jakarta jelang menghadapi Borneo FC pada pekan ke-7 Liga 1 2023/2024.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu mendapat tambahan dua amunisi setalh pulihnya Marco Simic dan Hansamu Yama dari cedera.

Hal tersebut, diungkapkan oleh Dokter Persija, Ikhsan Eka Putra, pada Selasa (8/8/2023).

Bahkan, ia mengatakan Simic telah menjalani latihan sejak hari Sabtu (5/8) lalu.

Selebrasi pencetak gol Persija Jakarta, Marko Simic saat menghadapi Bhayangkara FC dalam pekan ketiga Liga 1 2023/2024 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (16/7/2023) malam. (Instagram Official Persija @persija)

"Alhamdulillah cedera Simic sudah pulih," ujar Ikhsan yang dikutip dari laman resmi Persija.

"Pemulihannya pun lebih cepat dari perkiraan sebelumnya."

"Pada Sabtu (5/7/2023) dia sudah berlatih sendiri."

"Dan kini dia sudah bisa bergabung latihan dengan yang lainnya," kata Ikhsan.

Sama dengan Simic, Hansamu Yama juga telah dinyatakan pulih dari cedera.

Kini Hansamu juga telah bergabung latihan bersama tim.

"Kabar baik pun datang dari Hansamu," kata Dokter tim Persija.

"Cedera hamstringnya sudah pulih."

"Sama dengan Simic, dia sudah ikut latihan bersama yang lain," tutur Ikhsan.

DOK: Hansamu Yama (Persija) (Foto: Persija)

Kembalinya Simic dan Hamsamu tentu akan menabah kekuatan Persija dalam hal menyerang dan bertahan.

Sebelumnya, Persija bermain tanpa striker sejak Marco Simic absen.

Kini tim berjuluk Macan Kemayoran itu berpotensi tambah tajam saat bersua Borneo FC pada Rabu (9/8/2023).

Persija tentu akan mengincar kemenangan demi terus bersaing di papan atas klasemen Liga 1 2023/2024.

Saat ini tim besutan Thomas Doll itu menempati peringkat kedua dengan torehan 11 poin.

Sedangkan Borneo FC berada di urutan ke-8 dengan koleksi 9 poin.

Persija Ingin Lanjutkan Tren Kemenangan

Menghadapi Borneo FC, Persija Jakarta akan berusaha mempertahankan rekor bagus.

Modal kemenangan di kandang PSS Sleman pekan lalu, Persija bertekad melanjutkan momentum positif tersebut.

Raihan kemenangan terus jadi buruan utama agar mereka terus berada di empat besar klasemen sementara.

Skuad Persija Jakarta memakai jersey home di kompetisi Liga 1 2023/2024 (Instagram @persija)

"Kami semakin percaya diri dengan gaya bermain yang kami tampilkan. Sangat krusial bagi kami untuk memulai pertandingan besok dengan konsentrasi penuh," ungkap Thomas Doll yang dikutip dari laman resmi LIB, Selasa (8/8/2023).

Thomas Doll laga melawan Borneo FC akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnya.

Ia merasa laga tersebut akan berjalan dengan ketat dan mengandalkan duel fisik.

Untuk mengatasi hal tersebut, timnya telah melakukan serangkaian latihan intensif dan pemulihan pasca pertandingan di Sleman.

"Hari ini ini akan jadi latihan terakhir kami jelang laga besok di stadion kami dan di hadapan fans kami yang luar biasa," kata Thomas Doll.

"Kami ingin menunjukkan kami berada dalam kondisi yang baik saat ini dan berharap kami dapat melanjutkan tren kemenangan," tutupnya.

Klasemen Liga 1

