Ronaldo Cetak Sejarah Bawa Al Nassr Pertama Kali ke Final King Salman Cup, Ronaldo Topskor Sementara

TRIBUNNEWS.COM- Cristiano Ronaldo berhasil membawa Al Nassr ke final Arab Club Champions Cup, ini yang pertama bagi klub dari Riyadh itu dalam sejarah turnamen.

Dari sejak turnamen pertama kali digelar pada 1981, baru kali ini Al Nassr yang diperkuat Ronaldo bisa lolos ke final turnamen yang bernama King Salman Clubs Cup.

Ronaldo memuji rekannya di tim Al Nassr setelah dia menjadi pahlawan kemenangan Al Nassr 1-0 dalam pertandingan semifinal melawan klub Irak, Al-Shorta, Rabu (9/8/2023).

Ronaldo mengeksekusi tendangan penalti pada menit Ke-75, satu-satunya gol yang tercipta di pertandingan tersebut.

Kemenangan Al Nassr berkat gol Ronaldo itu menjadikan Al Nassr ke final Arab Club Champions Cup atau King Salman Clubs Cup melawan klub Arab Saudi lainnya, Al Hilal.

"Final - Here We Go!! Kerja tim yang bagus! Terima kasih khusus kepada penggemar kami atas dukungan luar biasa dan selalu mendorong kami maju!" tulis Ronaldo di akun Instagramnya.

Ronaldo membawa Al Nassr mencapai final Piala Arab untuk Pertama Kalinya dalam masa hampir tiga dekade.

Pengaruh Cristiano Ronaldo di Al-Nassr telah tumbuh sejak dia bergabung dengan klub.

Penyerang telah berperan penting dalam membimbing tim ke puncak sepak bola Arab.

Al-Nassr baru-baru ini membuat sejarah di Piala Arab di bawah kepemimpinan bintang Portugal itu.

Al-Nassr yang diperkuat Ronaldo terus melangkah sejak kedatangan megabintang Portugal itu pada Januari.

Meskipun kalah tipis dari Liga Pro Saudi dari Al-Ittihad pada musim sebelumnya, tim berjuluk Knights of Najd telah mendapat sorotan dunia setelah ada Ronaldo dan beberapa bintang sepak bola lainnya.

Al Nassr kini dianggap sebagai pesaing kuat dan calon juara di setiap kompetisi yang mereka ikuti.



Ronaldo Topskorer dengan 4 Gol

Kapten Al Nassr, Cristiano Ronaldo telah mencapai final pertamanya sejak pindah ke Arab Saudi.