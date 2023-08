Drama Transfer Harry Kane, Spurs Coba Otak-atik Kesepakatan dengan Bayern Munchen

TRIBUNNEWS.COM - Transfer Harry Kane dari Tottenham Hotspur ke Bayern Munchen mengalami banyak drama, terbaru pihak Spurs membatalkan izin terbang sang pemain.

Harry Kane dikabarkan akan terbang ke Munchen di Jerman untuk melakukan tes medis bersama raksasa Bundesliga itu.

Hal itu dilakukan setelah Bayern Munchen dan Spurs telah mencapai kesepakatan tentang transfer senilai 100 juta euro.

Ada tambahan add ons 20 juta euro sebagai bonus dalam saga transfer Harry Kane yang membuat pihak Spurs mau melepaskanya.

Baca juga: Harry Kane Tertantang Lewati Rekor Robert Lewandowski, Motivasi Bergabung dengan Bayern Muenchen

Jurnalis olahraga kenamaan, Fabrizio Romano sebelumnya sudah mengklaim tentang jalinan kesepakatan antara kedua klub untuk transfer Harry Kane.

"Harry Kane ke FC Bayern, here we go!" tulis Fabrizio Romano di akun Twitternya.

"Kesepakatan tercapai di antara kedua belah pihak sebagaimana Kane telah memberikan lampu hijau."

"Tottenham akan menerima uang 100 juta Euro sebagai bayaran tetap. Selain itu, mereka akan memberikan add-ons 20 juta Euro."

"Kane akan menandatangani kontrak selama empat tahun. Dia akan terbang ke Jerman hari ini."

"Tes medis sudah di-booking. Kesepakatan tercapai," sambungnya.

Baca juga: Harry Kane Berpotensi Memakai Nomor 9 Ikonik di Bayern Munich

Namun demikian, mendadak terjadi perubahan di menit-menit terakhir.

Ketika Kane hendak pergi ke Jerman, pihak Spurs malah mencabut izin terbang sang pemain.

Menurut laporan Sky Sports, Tottenham ingin menegosiasikan kembali aspek-aspek tertentu dari biaya transfer dengan Bayern.