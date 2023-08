Jamie Carragher Berbicara Jujur tentang Rekor Transfer Liverpool untuk Moises Caicedo

TRIBUNNEWS.COM, LIVERPOOL - Liverpool mengukuhkan posisinya dengan merekam Moises Caicedo dari Brighton, memecahkan rekor transfer klub sebesar 110 juta pound.

Kesepakatan ini telah disepakati dan pemain berusia 21 tahun ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis pada Jumat.

Moises Caicedo sendiri telah menarik perhatian klub lain seperti Chelsea, yang juga tertarik pada kemampuan gelandang ini.

Transfer ini dilakukan setelah beberapa pergantian di skuad Liverpool, termasuk kepergian Jordan Henderson dan Fabinho ke Arab Saudi.

Jurgen Klopp Akhirnya Berhasil Merekrut Pemain Yang Diinginkannya

Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, akhirnya berhasil merekrut pemain yang diinginkannya, termasuk Alexis Mac Allister yang dibeli dengan harga 35 juta pound pada musim panas ini.

Manajer Liverpool Jerman Jurgen Klopp tersenyum saat para pemainnya melakukan pemanasan menjelang pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Chelsea dan Liverpool di Stamford Bridge di London (GLYN KIRK / AFP)

Jamie Carragher memberikan pujian kepada langkah-langkah rekrutmen musim panas Liverpool, menyebutnya sebagai "bisnis hebat". Dia merujuk pada pengenalan pemain baru dan pemain yang pergi dari klub.

"Celana panjang 110 juta pound untuk #Caicedo mungkin terdengar mahal, tetapi situasinya membuat Liverpool harus bersedia membayar jumlah tersebut," ujarnya dalam cuitannya.

"Namun, mengontrak dua pemain muda berkualitas seharga 145 juta pound dan menjual dua pemain senior dengan total 52 juta pound adalah langkah bisnis yang brilian!"

Moises Caicedo Meraih Penghargaan Player of the Season klub dan Player's Player of the Season

Moises Caicedo sendiri telah tampil mengesankan bersama Brighton sejak ia bergabung pada Februari 2021. Musim lalu, ia mencatatkan 37 penampilan di Liga Premier dan berhasil mencetak satu gol. Pencapaiannya ini membuatnya meraih penghargaan Player of the Season klub dan Player's Player of the Season.

Moises Caicedo (as.com)

Dengan kedatangan Caicedo, Liverpool telah berhasil merekrut tiga pemain pada musim panas ini, termasuk Alexis Mac Allister dan Dominik Szoboszlai, yang sebelumnya telah dibeli dari RB Leipzig dengan total biaya transfer sebesar 60 juta pound.

