Saga Transfer Harry Kane ke Bayern Munchen Rampung, Die Roten Keluarkan 120 Juta Euro

Penyerang Timnas Inggris, #09 Harry Kane melakukan selebrasi usai mencetak gol pertama timnya pada laga perempat final Piala Dunia 2022 melawan Prancis di Stadion Al-Bayt, Sabtu (10/12/2022).

TRIBUNNEWS.COM - Saga kepindahan Harry Kane ke Bayern Munchen akhirnya usai pada Jumat (11/8/2023), siang WIB.

Bayern Munchen dan Tottenham Hotspur sepakat terkait harga Harry Kane di kisaran 100 juta Euro.

Bayern Munchen juga akan menambah add ons senilai 20 juta Euro untuk memuluskan kepindahan Harry Kane ini.

Resminya Harry kane pindah ke Bayern Munchen disampaikan oleh jurnalis olahraga kenamaan, Fabrizio Romano.

Striker Tottenham Hotspur, Harry Kane (tengah) melakukan tembakan yang gagal selama pertandingan Liga Utama Inggris melawan Fulham di Craven Cottage pada 23 Januari 2023.

"Harry Kane ke FC Bayern, here we go!" tulis Fabrizio Romano di akun Twitternya.

"Kesepakatan tercapai di antara kedua belah pihak sebagaimana Kane telah memberikan lampu hijau."

"Tottenham akan menerima uang 100 juta Euro sebagai bayaran tetap."

"Selain itu, mereka akan memberikan add-ons 20 juta Euro."

"Kane akan menandatangani kontrak selama empat tahun."

"Dia akan terbang ke Jerman hari ini."

"Tes medis sudah di-booking. Kesepakatan tercapai," sambungnya.

Datangnya Harry Kane jelas menjadi angin segar bagi Bayern.

Pasalnya mereka benar-benar membutuhkan striker tipikal nomor 9.

Setelah kehilangan Lewandowski, Bayern Munchen praktis belum mendapatkan pengganti.