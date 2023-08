Kena Sanksi Berat Pasca-Acungkan Jari Tengah, Ciro Alves Singgung Dapat Ucapan Buruk Suporter

TRIBUNNEWS.COM - Pemain Persib Bandung, Ciro Alves mendapat sanksi berat dari Komdis PSSI pasca-melakukan aksi mengacungkan jari tengah pada suporter.

Aksi Ciro Alves tersebut tak sengaja terekam setelah Persib mengalami kekalahan dari Persis Solo di kandang Laskar Sambernyawa, Stadion Manahan, Selasa (8/8/2023).

Ciro Alves sempat menjadi bahan perbincangan publik setelah aksinya tersebut.

Siapa sangka, aksi yang tak sengaja terekam tersebut dilirik oleh Komisi Disiplin PSSI.

Pemain berusia 34 tahun tersebut mendapat sanksi berat dengan hukuman larangan bermain dalam dua pertandingan dan denda sebesar Rp75 juta, dikutip situs resmi Persib.

Aksi Ciro Alves tersebut dianggap sebagai provokasi terhadap penonton.

Setelah hukuman tersebut dirilis media Persib, Ciro Alves mengungkapkan perasaannya di Instagram.

Ia terheran dengan apa yang dialami saat ini.

Pasalnya Ciro merasa bermain baik bahkan tidak ada kartu yang didapat sepanjang pertandingan kontra Persis Solo di pekan 7 kemarin.

Ciro Alves hanya menyinggung soal ucapan buruk suporter yang membuat dirinya melakukan hal tersebut.

Pemain asal Brasil tersebut merasa sedih karena harus melewatkan dua laga Persib Bandung karena kelakuannya di luar lapangan.

Berikut isi curhatan Ciro Alves, dikutip dari Instagram Story @cirooficial.

"More than 100 games in Indonesian League 1

No red cards and few yellow cards. Respecting all the fans and always taking care of myself and working hard to play every game and every minute