Link Live Streaming Arsenal vs Nottingham Forest Liga Inggris: Jam 18.30 WIB, Tonton Via HP di Sini

Gelandang Arsenal Inggris Bukayo Saka merayakan setelah mencetak gol kedua mereka selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Arsenal dan Manchester United di Stadion Emirates di London pada 22 Januari 2023. (Photo by Glyn KIRK / AFP)

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link live streaming pertandingan pekan pertama Liga Inggris antara Arsenal vs Nottingham Forest.

Duel antara Arsenal vs Nottingham Forest akan digelar di Stadion Emirates, pada Sabtu (12/8/2023) pukul 18.30 WIB.

Para fans The Gooners, dapat menyaksikan duel Arsenal vs Nottingham Forest melalui link Vidio.com yang dapat diakses via HP di artikel ini.

Baca juga: Sorotan Arsenal vs Nottingham Forest, Panggung Arteta Ciptakan Start Idaman di Liga Inggris

Arsenal kini sedang dalam perfoma terbaik setelah meundukkan Manchester City lewat adu penalti untuk menjuarai Community Shield 2023 lalu.

Kini, Arsenal tentu juga akan membidik start yang sempurna di Liga Inggris.

Bermodal main di kandang sendiri, Arsenal pantas difavoritkan untuk meraih tiga poin.

Dengan pemain-pemain baru seperti Kai Havertz, Jurrien Timber, dan Declan Rice, skuad Arsenal sekarang jadi lebih kuat.

Menarik disimak keseruan pertandingan Arsenal vs Nottingham Forest dalam pekan pertama Liga Inggris malam nanti.

Link Live Streaming Arsenal vs Nottingham Forest

Link <<<

Link <<<

Usung Misi Balas Dendam

Pertandingan melawan Nottingham Forest, bisa menjadi ajang balas dendam bagi pasukan Mikel Arteta.

Sebab pada pertemuan terakhir, Meriam London dikalahkan oleh Nottingham dengan skor tipis 1-0.

Oleh sebab itu, Mikel Arteta mengatakan kepada Martin Odegaard dkk untuk bermain lebih baik lagi.

"Mereka (mengalahkan kami musim lalu) dengan cara yang sangat cerdas dan mereka pantas mendapatkan poin pada hari itu," tuturnya di situs resmi klub.

"Besok kami harus bermain lebih baik untuk mendapatkan lebih."

"Tim Steve (Cooper) selalu terorganisir dengan sangat baik dan apa yang telah mereka lakukan musim lalu."

"Terutama cara mereka memulai dan bagaimana mereka beradaptasi dengan liga dan kualitas mereka, luar biasa, jadi saya pikir mereka melakukannya dengan baik," jelas Mikel.

Para pemain Arsenal merayakan kemenangan adu penalti usai pertandingan sepak bola Community Shield FA Inggris antara Arsenal dan Manchester City di Stadion Wembley, London, 6 Agustus 2023. (JUSTIN TALLIS / AFP)

Sementara itu, juru taktik asal Spanyol tersebut mengaku kemenangan di Community Shield atas Man City meningkatkan kepercayaan diri timnya.

Namun diharapkan kemenangan itu dapat memacu mereka untuk tampil lebih baik lagi.

"Menang adalah penguat energi pertama yang ada," sambungnya.

"Sungguh luar biasa, semua orang sangat bahagia."

"Itu meningkatkan kepercayaan diri dan menunjukkan kepada semua orang apa yang bisa kami lakukan, tetapi masih ada pemahaman bahwa kami harus melakukan lebih baik dan kami masih bisa bermain jauh lebih baik," ujar Mikel.

"Melawan Nottingham Forest akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda dan konteks yang berbeda dan kami harus siap untuk itu."

Manajer Arsenal asal Spanyol Mikel Arteta mengangkat trofi setelah Arsenal memenangkan adu penalti setelah pertandingan sepak bola Community Shield FA Inggris antara Arsenal dan Manchester City di Stadion Wembley, di London, 6 Agustus 2023. Arsenal menang setelah adu penalti 4-1- menang, menyusul hasil imbang 1-1 dalam 90 menit. (JUSTIN TALLIS / AFP)

Prediksi Susunan Pemain

Arsenal (4-3-3)

Ramsdale (GK); Timber, Magalhaes, Saliba, White; Rice, Partey, Odegaard; Martinelli, Havertz, Saka.

Pelatih: Mikel Arteta

Nottingham Forest (3-4-1-2)

Turner (GK); McKenna, Boly, Worrall; Aina, Yates, Mangala, Williams; Gibbs-White; Wood, Johnson.

Pelatih: Steve Cooper

Head to Head Arsenal vs Nottingham Forest

Jumlah kemenangan Arsenal: 52

Jumlah kemenangan Nottingham Forest: 29

Imbang: 22

5 Pertemuan Terakhir

20-05-2023 Forest 1-0 Arsenal (Liga Inggris)

30-10-2022 Arsenal 5-0 Forest (Liga Inggris)

10-01-2022 Forest 1-0 Arsenal (FA Cup)

25-09-2019 Arsenal 5-0 Forest (Piala Liga Inggris)

07-01-2018 Forest 4-2 Arsenal (FA Cup)

(Tribunnews.com/Hafidh Rizky Pratama/Deni)