Transfer Pemain Manchester United Terbaru: Harry Maguire dan Fred Tinggalkan Setan Merah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut transfer pemain Manchester United terbaru di mana kedua penggawanya yakni, Harry Maguire dan Fred akan segera meninggalkan Setan Merah.

Dua kabar itu dibenarkan oleh pakar transfer ternama, Fabrizio Romano.

Fred dikabarkan telah resmi berseragam klub asal Turki, Fenerbahce dan akan diumumkan dalam waktu terdekat.

Diketahui, Fenerbahce harus merogoh kocek sebesar 15 juta Poundsterling demi mendatangkan jasa Fred dari Manchester United.

"Here we go! Fred ke Fenerbahce, selesai kesepakatan karena semua pihak mencapai kesepakatan," ucap Fabrizio dalam unggahan Intagramnya.

Dengan kepergian Fred, pertanyaan muncul siapakan yang akan mengisi kekosongan itu.

Salah satu nama yang santer beredar adalah Sofyan Amrabat.

Bahkan Sofyan Amrabat tak asing dengan Erik ten Hag, sebab gelandang asal Maroko itu pernah menjadi anak asuhnya saat membela FC Utrech pada tahun 2015 - 2017.

Di sisi lain, menurut kabar yang beredar bahwa Sofyan Amrabat memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan Manchester United.

Kendati demikian, belum ada keputusan resmi yang diambil oleh kedua belah pihak.

Bagaimana dengan Harry Maguire?

Harry Maguire yang performanya kian menurun di Manchester United juga akan hengkang dari Old Trafford di musim panas ini.

Mengobral sang pemain menjadi solusi demi mendapat dana segar.

Sebelumnya, MU dipaksa merogoh kocek sebesar 87 juta Poundsterling (Rp1,6 triliun) demi mendatangkan Maguire dari Leicester City.