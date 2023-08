Chelsea Pecahkan Rekor Inggris Usai Rekrut Bintang Brighton Moises Caicedo

TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Klub sepakbola Chelsea dikabarkan telah mencapai kesepakatan senilai rekor Inggris untuk merekrut bintang muda Brighton, Moises Caicedo. Laporan ini mendapatkan sorotan menakjubkan dari para penggemar sepakbola.

Berdasarkan informasi yang diterima, Chelsea bersedia membayar 100 juta pound sterling sebagai biaya awal transfer, ditambah dengan tambahan 15 juta pound sterling terkait kinerja sang pemain di masa mendatang.

Kesepakatan bersejarah antara Chelsea dan Brighton terwujud setelah rival mereka, Liverpool, sebelumnya mencapai persetujuan senilai 111 juta pound sterling untuk mendapatkan jasa gelandang berbakat ini.

Namun, dengan kejutan yang tidak terduga, Caicedo memutuskan untuk menolak tawaran dari Liverpool demi merumput di Stamford Bridge. Chelsea akhirnya berhasil meraih kesepakatan dengan Brighton setelah tawaran mereka pada musim panas ini sebelumnya ditolak.

Rekor Transfer Inggris Untuk Kedua Kalinya Dalam Satu Tahun

Kesepakatan ini akan menjadikan Chelsea sebagai pemecah rekor transfer Inggris untuk kedua kalinya dalam satu tahun, setelah sebelumnya mendatangkan Enzo Fernandez dari Benfica dengan biaya 107 juta pound sterling.

Pemain berusia 21 tahun ini saat ini telah mendapatkan izin untuk menjalani tes medis sebelum kepindahannya secara resmi dikonfirmasi. Caicedo diharapkan akan menandatangani kontrak berdurasi delapan tahun, dengan opsi perpanjangan satu tahun tambahan, yang berarti dia bisa memperkuat Chelsea selama sembilan tahun ke depan.

Tidak hanya itu, kesepakatan transfer ini juga dilengkapi dengan klausul penjualan yang dianggap sebagai suatu aspek yang signifikan.

Caicedo Telah Menjadi Pilar Utama Tim Sepanjang Musim Lalu

Pada pembuka musim ini, Caicedo tidak ikut serta dalam kemenangan impresif 4-1 Brighton atas Luton Town, karena ia telah dikeluarkan dari skuad. Meski begitu, ia telah menjadi pilar utama tim sepanjang musim lalu, tampil dalam 37 pertandingan Liga Premier. Ia berhasil meraih penghargaan Player of the Season dan Players' Player of the Season dari klubnya.

Sementara itu, Chelsea baru-baru ini bermain imbang 1-1 melawan Liverpool. Tim ini akan melanjutkan kampanye liga mereka dengan menghadapi West Ham United pada hari Minggu mendatang.

Pada tahapan berikutnya, Caicedo berpotensi menjalani debutnya sebagai pemain Chelsea di Stadion London. Para penggemar dan pecinta sepakbola dunia menantikan perkembangan lebih lanjut dari transfer ini.