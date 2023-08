Gaji Neymar di Al Hilal Rp 6,9 Miliar per Hari, Sebulan Rp 200 Miliar, Dua Tahun Dapat Rp 5 Triliun

TRIBUNNEWS.COM- Neymar Junior akan mendapatkan gaji yang nilainya fantastis di Al Hilal.

Gaji Neymar sebesar €300 juta atau lebih dari Rp 5 Triliun selama dua musim di Al Hilal.

Jika dipecah lagi berapa gaji Neymar per tahun di Al Hilal, Neymar akan mendapatkan Rp 2,5 Triliun/tahun.

Gaji Neymar per bulan di Al Hilal akan mencapai Rp 200 miliar/bulan.

Sedangkan untuk gaji per pekan, besarnya mencapai Rp 48 miliar/minggu.

Lebih detail lagi, berapa gaji Neymar per hari, dia akan mendapatkan gaji sebesar Rp 6,9 miliar/hari.

Selama satu jam di Al Hilal, Neymar akan digaji sebesar Rp 288 juta/jam.

Sedangkan gaji per menit, Neymar di Arab Saudi mencapai Rp 4,8 juta/menit.

Dan gaji per detik Neymar di Al Hilal mencapai Rp 75.222, /detik.

"Neymar ke Al Hilal, Here We Go! Setelah tawaran besar baru terungkap dua hari lalu, dokumen kini disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Ney akan melakukan perjalanan ke Saudi minggu ini.

Kontrak dua tahun. Nomor 10. PSG akan menerima bayaran kurang dari €100 juta (Rp 1,67 Triliun). Medis selesai hari ini" tulis pakar transfer Fabrizio Romano dalam akun Twitternya..

Gaji Neymar di Al-Hilal dalam Rupiah:

Rp 75.222, /detik

Rp 4,8 juta/menit

Rp 288 juta/jam

Rp 6,9 miliar/hari

Rp 48 miliar/minggu

Rp 200 miliar/bulan

Rp 2,5 Triliun/tahun

Rp 5 Triliun selama dua musim

Gaji Neymar di Al-Hilal dalam Euro:

€4,80/detik

€288/menit

€17.280/jam

€414,720/hari

€2,9 juta/minggu

€12jt/bulan

€150 juta/tahun

€300 juta selama dua musim