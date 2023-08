Mo Salah Ngamuk Saat Diganti, Legenda Man United: Duduk dan Tutup Mulut! Yang Lebih Jago Biasa Saja

Satu di antara momen menarik dalam duel Chelsea vs Liverpool itu adalah reaksi kesal Mohamed Salah saat diganti pada menit ke-77 pada laga perdana kedua tim di musim baru Liga Inggris 2023/2024 di Stamford Bridge, London, Inggris Minggu (13/8/2023).

Aksi Mo Salah Ngamuk Saat Diganti Dikecam Legenda Man United: Duduk dan Tutup Mulut Saja!

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Kapten Manchester United, Roy Keane yang kini menjadi pundit dan komentator Liga Inggris, mengecam aksi Mohamed Salah di laga Chelsea vs Liverpool, Minggu (13/8/2023).

Pada laga perdana Chelsea dan Liverpool di musim baru Liga Inggris 2023/2024, keduanya bermain imbang 1-1.

Satu di antara momen menarik dalam duel Chelsea vs Liverpool itu adalah reaksi kesal Mohamed Salah saat diganti pada menit ke-77.

Pada saat-saat terakhir pertandingan, di mana skor imbang 1-1, Pelatih Liverpool Jurgen Klopp memutuskan untuk melakukan pergantian pemain.

Satu yang dikeluarkan adalah Mo Salah yang diganti pemain muda Liverpool, Ben Doak.

Hal yang mengejutkan, pemain sayap berusia 31 tahun itu tampak gelisah atas keputusan Jurgen Klopp tersebut.

Terlihat kesal, Mo Salah mulai melepas plester pergelangan tangannya saat menuju bangku istirahat.

Di bench, kekesalan Salah masih terlihat.

Saat memberi analisis pasca-pertandingannya, mantan kapten Manchester United Roy Keane mengecam aksi Mohamed Salah tersebut.

"Anda melihatnya ke luar lapangan dengan tangan terangkat, just sit and Shut up! (duduk saja dan tutup mulut)... Tidak masalah (bagi saya) jika seorang pemain keluar seperti itu, tetapi jangan terus melakukannya di bangku cadangan," kata Roy Keane dilansir Liverpool Echo.

Roy Keane mengaku, pernah melihat pemain yang lebih jago dari Mo Salah, tetapi mereka menunjukkan reaksi normal dan biasa saja saat diganti.

"Anda bisa kecewa, oke, tapi jangan berlarut-larut. Saya telah melihat lebih banyak pemain yang lebih baik daripada Salah dikeluarkan dan mereka baik-baik saja," kata Roy Keane.

Gagal Bikin Gol di Laga Pembuka Selama Delapan Musim Beruntun

Selain hasil imbang, sepertinya ada alasan lain di balik reaksi kesal Salah.