Jadwal Siaran Langsung Piala Super Eropa: Man City vs Sevilla, Aturan Baru Untungkan Los Palanganas

AFP/ATTILA KISBENEDEK

Para pemain Sevilla merayakan kemenangan adu penalti dalam pertandingan sepak bola final UEFA Europa League antara Sevilla FC dan AS Roma di Puskas Arena di Budapest, Hongaria pada 31 Mei 2023. Jadwal siaran langsung final Piala Super Eropa antara Manchester City vs Sevilla yang digelar Stadion Karaiskakis, Yunani, Kamis (17/8/2023). (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)