Jose Mourinho Masih Disanksi Liga Italia, Ini Pengganti The Special One di Bench AS Roma

AFP/ODD ANDERSEN

Pelatih AS Roma asal Portugal Jose Mourinho melepas medali runner-up setelah pertandingan sepak bola final Liga Eropa UEFA antara Sevilla FC dan AS Roma di Puskas Arena di Budapest pada 31 Mei 2023. Jose Mourinho dan sang asisten, Salvatore Foti, masih disanksi oleh Liga Italia sehingga tak bisa mendampingi AS Roma. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)