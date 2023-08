Tim Futsal Better Tomorrow FC beranggotakan Dion Wiyoko (Kapten), Axel Matthew Thomas, Oza Rangkuti, M. Fazil Alditto, Coki Anwar, Marshel Widianto, dan Anrez Putra akan tampil di laga All Star Futsal Challange, Sabtu (19/8/2023).

Laga All Star Futsal Challenge Tim Ibnu Jamil vs Dion Wiyoko Tayang Mulai Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM - Gelaran acara sportainment bertajuk "Lotte All Star Futsal Challenge" akan menyuguhkan laga futsal tim New Today FC yang dikapteni Ibnu Jamil melawan Better Tomorrow yang dikapteni Dion Wiyoko dalam

Laga futsal antara selebritis ini ditayangkan mulai hari ini di YouTube Lotte Group Indonesia.

Pertandingan bertujuan menggalang dana untuk kemudian didonasikan kepada organisasi masyarakat dan komunitas yang membutuhkan.

Laga futsal para bintang ini diselenggarakan oleh Lotte Group dan Daehong Communications Indonesia.

Presiden Direktur Daehong Communications Indonesia, Lee Chulwong, mengatakan, pihaknya membuat acara untuk para penggemar bola atau futsal yang ingin melihat selebriti-selebriti favorit mereka bertanding di laga seru ini.

"Acara ini sendiri dibuat untuk amal di mana nanti akan ada donasi yang diberikan kepada organisasi masyarakat yang membutuhkan,” kata dia dilansir Warta Kota.

Bukan hanya di Indonesia, pertandingan All Star Futsal Challenge juga diselenggarakan di Malaysia dan Vietnam.

“Kami berharap kolaborasi show match futsal dengan ikon-ikon superstar Indonesia ini bisa memberikan event yang seru buat masyarakat dan juga mengangkat rasa peduli kita terhadap komunitas-komunitas di sekitar kita," katanya.

Acara ini sendiri dihadiri oleh bintang-bintang ternama yang terbagi di dua tim. Di tim New Today FC ada Ibnu Jamil (Kapten), Dustin Tiffani, Farry Angga Zakarya, Abidzar Al Ghifari, Zikri Daulay, Kevin Gutomo, dan Achmad Megantara.

Sementara lawan mainnya, di tim Better Tomorrow FC ada Dion Wiyoko (Kapten), Axel Matthew Thomas, Oza Rangkuti, M. Fazil Alditto, Coki Anwar, Marshel Widianto, dan Anrez Putra.

Mereka akan unjuk gigi di beberapa segmen tantangan futsal antara lain: Shootout Challenge, Focus Challenge, Target Challenge, dan Showdown Match.

Pertandingan akan ditayangkan dalam format episodik di kanal YouTube Lotte Group Indonesia dengan pemutaran episode perdana di Sabtu, Sabtu 19 Agustus 2023.

(*/Warta Kota)