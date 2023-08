Hasil Nashville vs Inter Miami: Lionel Messi dkk Juara Piala Liga Amerika Lewat Adu Penalti

AFP / Kevin C. Cox

NASHVILLE, TENNESSEE - 19 AGUSTUS: Lionel Messi #10 dari Inter Miami merayakan dengan rekan satu timnya setelah mencetak gol pada menit ke-23 melawan Nashville SC selama babak pertama dalam pertandingan final Piala Liga 2023 antara Inter Miami CF dan Nashville SC di GEODIS Park pada 19 Agustus 2023 di Nashville, Tennessee. Simak hasil akhir pertandingan anatar Nashville vs Inter Miami di final Piala Liga Amerika Serikat, Minggu (20/8/2023). Messi juara. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP Kevin C. Cox / GETTY IMAGES AMERIKA UTARA / Getty Images via AFP