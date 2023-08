Jika Malaysia & Vietnam Menang Hari Ini, Timnas Indonesia Lawan Thailand di Semifinal Piala AFF U23

TRIBUNNEWS.COM - Timnas U23 Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke semifinal Piala AFF U23, tapi tergantung hasil pertandingan terakhir fase grup hari ini, Selasa (22/8/2023).

Hari ini akan tersaji laga dari grup B, antara Timor Leste vs Malaysia, dan dari grup C Vietnam vs Filipina.

Kedua pertandingan tersebut dimulai jam yang sama, yakni 20.00 WIB.

Timnas Indonesia memimpin klasemen runner-up terbaik dengan koleksi 3 poin, disusul dengan Kamboja dan Filipina yang sama-sama mengoleksi satu poin.

Jika Malaysia dan Vietnam berhasil menang, otomatis runner-up terbaik disandang Timnas U23 Indonesia.

Lalu, siapa yang akan dihadapi Timnas U23 Indonesia di babak semifinal Piala AFF U23?

Regulasi pertama, juara grup B akan menghadapi runner-up grup A atau grup C, jika runner-up terbaik dari kedua grup tersebut.

Sementara juara grup A nantinya akan menghadapi pemenang dari grup C.

Kemudian pada regulasi kedua, juara grup A akan menghadapi runner-up grup B.

Sementara juara grup B akan menghadapi pemenang dari grup C.

Dengan begitu, potensi lawan Timnas Indonesia di babak semifinal Piala AFF U23 adalah Thailand yang merupakan juara dari grup A.

Thailand mengemas poin sempurna, 3 kemanangan dengan koleksi 9 poin.

Meskipun dikurangi 3 poin karena perolehan poin melawan tim dasar klasemen (Brunei) tidak dihitung.

Skenario semifinal Piala AFF U23: