Gagal Sksekusi Penalti, Sosial Media Ernando Ari Digeruduk Netizen: From Hero to Zero

TRIBUNNEWS.COM - Media sosial Ernando Ari digeruduk netizen setelah gagal setelah gagal mengeksekusi penalti dalam drama tos-tosan di final Piala AFF U23 2023, Sabtu (26/8/2023) malam.

Padahal, penampilan Ernando Ari dalam partai final Piala AFF U23 2023 kontra Vietnam cukup memukau sepanjang laga dan menjaga gawang Timnas Indonesia clean sheet.

Pada babak pertama, Ernando Ari sempat menjadi pahlawan setelah berhasil menepis tendangan penalti pemain Vietnam, Nguyen Quoc Viet.

Alfeandra Dewangga yang gagal merebut bola membuat Minh Quang terjatuh. Hal itu membuat wasit menunjuk titik putih.

Nguyen Quoc Viet yang menjadi eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan baik lantaran Ernando Ari berhasil menepis tendangan itu.

Pemain Persebaya Surabaya itu mengemban beban yang berat di bawah mistar gawang. Ernando Ari tak hanya sekali dua kali jatuh bangun untuk melakukan penyelamatan.

Selain menepis penalti, Ernando Ari berhasil menggagalkan lima peluang emas dari Vietnam.

Beban itu pun ternyata harus dia tanggung di babak penalti karena menjadi satu di antara eksekutor Timnas Indonesia

Ernando Ari yang menjadi algojo ke-6 Timnas Indonesia, namun sayang gagal menjebloskan bola setelah mampu dibaca oleh Quan Van Chuan.

Hal itu langsung dimanfaatkan Ba Dat Thai dengan berhasil menjebloskan tendangan terakhir bagi Vietnam dan membuat skor menjadi 6-5.

Atas kegagalan Ernando Ari itu membuat sosial media Instagram pribadi sang kiper ramai digeruduk netizen.

Hal itu dapat dilihat dari unggahan teratas saat Ernando berhasil memenangkan medali SEA Games 2023.

Dari postingan itu yang awal mulanya 8 ribu komentar kini bertambah hingga 14ribu hingga Sabtu (26/8/2023) malam usai pertandingan final Piala AFF U23.

Nitizen geruduk Instagram Ernando Ari setelah gagal mengeksekusi penalti di final Piala AFF U23 2023.

"Satu kesalahan akan kalah dengan seribu kebaikan," ucap akun kem***

"Ikut nyesek bang," tulis akun ca***

"Ngapin nendang?" tulis akun as***

"from hero to zero," tulis aku al***

Meski begitu lebih banyak yang menyemangati Ernando Ari untuk tetap semangat.

"Satu like satu semangat untuk Ernando," tulis akun rmd***

"gapapa Nando, km hebat malam ini!" tulis akun Aly***

"Semangat mas Nando," tulis akun buy***

(Tribunnews.com/Ali)