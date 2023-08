Bukan Sekadar Transfer Random, Eks Bek Juventus Bikin Union Berlin Makin Kuat

TRIBUNNEWS.COM - Gebrakan dilakukan salah satu tim Liga Jerman yang sedang naik daun, Union Berlin.

Union Berlin berhasil membujuk salah satu bek kenamaan Italia untuk bergabung dengan skuad mereka.

Union Berlin sukses mendatangkan mantan penggawa Juventus, Leonardo Bonucci pada bursa transfer pemain kali ini.

Bek Juventus asal Italia, Leonardo Bonucci menyundul bola dalam laga melawan Villarreal di Stadion La Ceramica. Kepindahan Bonucci ke Union Berlin akan memperkuat lini belakang tim Liga Jerman tersebut. (AFP/JAVIER SORIANO)

Mereka berhasil memanfaatkan kondisi Bonucci yang sudah tak lagi menjadi bagian tim utama Juventus.

Alhasil mereka tak perlu mengeluarkan biaya untuk mendatangkan Bonucci.

Pasalnya kontrak sang pemain bersama Juventus sudah kedaluwarsa.

Mereka hanya perlu meyakinkan sang pemain untuk mau bergabung ke kubu tim Bundesliga yang satu ini.

Kabar kepindahan Bonucci ke Union Berlin juga disampaikan oleh jurnalis kenamaan, Fabrizio Romano.

Melalui cuitan di akun Twitternya, Fabrizio Romano mengonfirmasi kepindahan Bonucci.

"Leonardo Bonucci ke Union Berlin, Here We Go!" tulis Fabrizio Romano.

"Kesepakatan verbal tercapai."

"Bek asal Italia meninggalkan Juventus dengan status permanen dan bergabung dengan Union Berlin."

"Bonucci akan ke Jerman jika semua berjalan sesuai rencana."

"Kontrak sampai Juni 2024, opsi perpanjangan semusim lagi sedang dalam pembahasan," sambungnya.