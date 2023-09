Detik-detik Penutupan Bursa Transfer, AC Milan Dapat Striker Anyar, Comot Luka Jovic dari Fiorentina

TRIBUNNEWS.COM - Detik-detik penutupan bursa transfer dimanfaatkan AC Milan untuk merebut striker anyar.

Milan akhirnya mendapat striker baru di detik akhir deadline day transfer musim panas 2023.

I Rossoneri mencomot penyerang buangan Real Madrid yang bermain untuk Fiorentina, Luka Jovic.

AC Milan akhirnya berhasil menyempurnakan kepingan terakhir mereka untuk skuad Stefano Pioli.

Pada deadline day bursa transfer musim panas 2023, AC Milan mendatangkan penyerang Fiorentina, Luka Jovic.

Luka Jovic digaet oleh AC Milan dengan status pinjaman selama satu musim penuh.

Dalam perekrutannya, I Rossoneri sama sekali tidak mengeluarkan biaya peminjaman sepeser pun untuk Fiorentina.

Sebagai gantinya AC Milan bakal menanggung penuh gaji Jovic selama masa baktinya di San Siro.

Ada laporan yang menyebutkan bahwa AC Milan akan membayar gaji Jovic secara penuh sejumlah 2,5 juta euro per tahunnya.

Terkait transfer penyerang asal Serbia tersebut, pakar mercato, Fabrizio Romano, telah memberikan konfirmasinya via Twitter.

"Luka Jovic ke AC Milan, here we go!" bunyi cuitan Fabrizio.

"Kesepakatan menyetujui pinjaman gratis, tanpa biaya dan dia baru bergabung hingga Juni dari Fiorentina #DeadlineDay

"Sementara itu, Nottingham Forest mendekati kesepakatan Divock Origi dari AC Milan dengan status pinjaman, formula yang sama," tulis Fabrizio.

Penandatanganan Luka Jovic sejatinya merupakan langkah pamungkas dari AC Milan setelah gagal dalam menyelesaikan kepindahan sejumlah pemain idamannya.

Dalam 24 jam terakhir, AC Milan berpacu untuk menuntaskan transfer-transfer penyerang Porto, Mehdi Taremi, bomber Leicester City Patson Daka, dan striker milik Sevilla, Rafa Mir.

Untuk ketiga pemain tadi, biaya yang harus ditanggung oleh AC Milan menyentuh angka 15 juta euro dengan opsi pinjaman plus pembelian permanen.

Negosiasi untuk ketiga pemain tadi terutama Mehdi Taremi menemui jalan buntu dan macet di tengah jalan.

Pada akhirnya AC Milan memilih untuk alternatif termurah dan menjatuhkan pilihan pada Jovic di deadline day bursa transfer musim panas tahun ini.

Karier Luka Jovic

Luka Jovic sendiri belum bermain untuk Fiorentina baik di Kualifikasi Conference League maupun di Liga Italia 2023-2024.

Penyerang buangan dari Real Madrid tersebut tidak masuk dalam rencana pelatih Fiorentina, Vincenzo Italiano, musim ini.

Padahal dirinya telah mencetak 13 gol dan menyumbang 5 assist dari 50 laga di semua ajang kompetitif untuk La Viola musim lalu.

Karier Jovic sendiri mengalami terjun bebas sejak diboyong oleh Real Madrid pada musim panas 2019 dari Eintracht Frankfurt usai ditebus senilai 63 juta euro.

Tampil sangar bersama Frankfurt, dirinya malah merosot tajam di Real Madrid karena hanya sanggup mengepak 3 gol dari 51 laga selama di Santiago Bernabeu.

Pada akhirnya El Real melepasnya secara cuma-cuma ke Fiorentina pada bursa transfer musim panas 2022.

Kini, Luka Jovic bakal memulai petualangan barunya bersama AC Milan di bawah asuhan Stefano Pioli.

Luka Jovic sendiri telah tiba di Casa Milan untuk menyelesaikan kepindahannya ke AC Milan pada Kamis (1/9/2023) waktu Italia.

