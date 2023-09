Jadwal Bola Malam Ini 3 September: Arsenal vs MU, Inter vs Fiorentina, Barcelona & Juventus Away

Darren Staples/AFP

Gelandang Manchester United Brasil Casemiro (kiri) merayakan gol ketiga timnya selama pertandingan sepak bola persahabatan pramusim antara Manchester United dan Lens di stadion Old Trafford, di Manchester, pada 5 Agustus 2023. Jadwal bola malam ini menyajikan laga seru dari liga top elite Eropa antara Arsenal vs MU dan Inter Milan vs Fiorentina, adapula laga dari Liga 1.